Mua váy ngủ, cô gái “tá hỏa” nhận về sản phẩm như tạp dề

Thêm một pha mua hàng online của chị em khiến cộng đồng mạng dở khóc dở cười xuất hiện trên MXH mới đây. Cụ thể, cô gái này đã mua hàng trên mạng chiếc váy ngủ cực gợi cảm nhưng sản phẩm nhận về lại cực kỳ thảm họa. Khác hoàn toàn với tưởng tượng ban đầu về một chiếc váy ngủ vừa như in, có thể khoe rõ đường cong cơ thể thì sản phẩm nhận về lại rộng thùng thình, đến hai cô gái cũng có thể "chui" vừa. Được biết, "nạn nhân" tiếp theo của loạt thảm họa mua hàng online là cô gái có tên Trâm Trâm. Khi cô đem chiếc váy so với cơ thể của mình thì nó như to hơn cả gấp đôi người của cô. Khi diện vào, Trâm như đang mặc một chiếc tạp dề, thậm chí còn là tạp dề quá cỡ chứ chẳng được vừa hẳn với tỷ lệ cơ thể. Bài đăng về thảm họa khi mua hàng online của cô nàng đã nhanh chóng nhận được sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng. Nhìn thấy hình ảnh minh họa và bức hình thực tế khi nhận hàng, ai nấy đều được một phen cười nghiêng ngả. Chiếc váy ngủ gợi cảm được rao bán trên mạng hoàn toàn là sản phẩm đẹp và tỷ lệ đúng chuẩn cơ thể. Khi so sánh hai hình ảnh trên mạng và thực tế thì đây chính là cái kết dành cho những cô gái thích mua sắm online. Đã có không ít những pha mua hàng trực tuyến "đi vào lòng đất" tương tự. Người nhận thì chỉ biết khóc ròng khi đời không như là mơ. Đúng là tai nạn mua hàng online vẫn chưa bao giờ buông tha các cô gái. Mặc dù đặt giày người lớn nhưng khi nhận về lại chẳng khác nào giày của nhân vật hoạt hình. Không chỉ quần áo, đặt mua tivi trên mạng cũng có thể nhận về hàng "fake". Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Chiêu trò bán hàng giả qua mạng - Nguồn: VTV THỜI SỰ TOÀN CẢNH

