Mua kim cương tặng mẹ chồng, Xoài Non giàu có ra sao?

Mới đây trên trang cá nhân, Xoài Non gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái mới. Khoe ảnh sánh bước bên chồng, gái xinh viết: "Ngày hôm nay mới dám chia sẻ một chút về đứa con tinh thần của mình. Sau bao nhiêu thời gian thì quán đã sắp đi vào hoạt động rồi ạ" Nghe đến đây thôi cũng đủ thấy tiềm lực kinh tế của nàng hot girl chả phải dạng vừa bởi quán sắp mở nằm ở vị trí đặc địa. Chỉ cần nhìn bên ngoài thôi cũng thấy hoành tráng lắm rồi. Xoài Non tên thật là Phạm Trang (sinh năm 2002) được biết đến với danh xưng “hot girl Instagram”, sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Ngoài ra, hot girl Xoài Non từng góp mặt tại một số sitcom, MV ca nhạc. Tên tuổi Xoài Non càng được quan tâm hơn khi kết đôi với Xemesis (sinh năm 1989) - nổi tiếng trong cộng đồng game với xuất thân giàu có. Mọi người thường gọi chồng Xoài Non là "streamer giàu nhất Việt Nam", "thiếu gia làng YouTuber",... Lấy chồng giàu có, nhiều người cho rằng nàng hot girl "ăn bám" chồng để có cuộc sống sung sướng. Nhưng trong một chia sẻ, Xoài Non tiết lộ cô và ông xã độc lập kinh tế, tiền ai kiếm được người đó tiêu. Bởi vậy cách đây không lâu, Xoài Non làm bao người trầm trồ khi khoe khoảnh khắc mua kim cương đắt tiền về tặng mẹ chồng. Dù không tiết lộ giá trị cụ thể nhưng chỉ cần nhìn món quà của Xoài Non tặng mẹ chồng thôi cũng đủ thấy độ xịn mịn rồi. Ở tuổi 20, ngoài sở hữu vô số hàng hiệu đắt tiền, Xoài Non còn làm bao người ngưỡng mộ khi khoe cuộc sống sang chảnh, đi du lịch khắp nơi. Hiện 10X là gương mặt có tiếng trong làng mẫu ảnh, chụp lookbook tại Sài Gòn, viết bài PR sản phẩm trên trang cá nhân,... giúp cô kiếm được kha khá tiền. Còn nhớ trước đó nhân dịp sinh nhật anh xã, Xoài Non cũng từng mạnh tay rút hầu bao tặng một chiếc máy tính trị giá 60 triệu đồng. Hay gần nhất, đôi trẻ cùng nhau tậu một căn chung cư cao cấp tại Sài Gòn. Nhìn không gian bất động sản, ai cũng phải xuýt xoa bởi chẳng khác gì khách sạn 5 sao.

Mới đây trên trang cá nhân, Xoài Non gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái mới. Khoe ảnh sánh bước bên chồng, gái xinh viết: "Ngày hôm nay mới dám chia sẻ một chút về đứa con tinh thần của mình. Sau bao nhiêu thời gian thì quán đã sắp đi vào hoạt động rồi ạ" Nghe đến đây thôi cũng đủ thấy tiềm lực kinh tế của nàng hot girl chả phải dạng vừa bởi quán sắp mở nằm ở vị trí đặc địa. Chỉ cần nhìn bên ngoài thôi cũng thấy hoành tráng lắm rồi. Xoài Non tên thật là Phạm Trang (sinh năm 2002) được biết đến với danh xưng “hot girl Instagram”, sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Ngoài ra, hot girl Xoài Non từng góp mặt tại một số sitcom, MV ca nhạc. Tên tuổi Xoài Non càng được quan tâm hơn khi kết đôi với Xemesis (sinh năm 1989) - nổi tiếng trong cộng đồng game với xuất thân giàu có. Mọi người thường gọi chồng Xoài Non là "streamer giàu nhất Việt Nam", "thiếu gia làng YouTuber",... Lấy chồng giàu có, nhiều người cho rằng nàng hot girl "ăn bám" chồng để có cuộc sống sung sướng. Nhưng trong một chia sẻ, Xoài Non tiết lộ cô và ông xã độc lập kinh tế, tiền ai kiếm được người đó tiêu. Bởi vậy cách đây không lâu, Xoài Non làm bao người trầm trồ khi khoe khoảnh khắc mua kim cương đắt tiền về tặng mẹ chồng. Dù không tiết lộ giá trị cụ thể nhưng chỉ cần nhìn món quà của Xoài Non tặng mẹ chồng thôi cũng đủ thấy độ xịn mịn rồi. Ở tuổi 20, ngoài sở hữu vô số hàng hiệu đắt tiền, Xoài Non còn làm bao người ngưỡng mộ khi khoe cuộc sống sang chảnh, đi du lịch khắp nơi. Hiện 10X là gương mặt có tiếng trong làng mẫu ảnh, chụp lookbook tại Sài Gòn, viết bài PR sản phẩm trên trang cá nhân,... giúp cô kiếm được kha khá tiền. Còn nhớ trước đó nhân dịp sinh nhật anh xã, Xoài Non cũng từng mạnh tay rút hầu bao tặng một chiếc máy tính trị giá 60 triệu đồng. Hay gần nhất, đôi trẻ cùng nhau tậu một căn chung cư cao cấp tại Sài Gòn. Nhìn không gian bất động sản, ai cũng phải xuýt xoa bởi chẳng khác gì khách sạn 5 sao.