Mua bếp online, cô gái dùng búa “test” hàng làm shipper ngao ngán

Mua hàng online được xem như một "trò chơi may rủi" với nhiều người khi có nhiều khả năng nhận về hàng kém chất lượng hơn so với lời quảng cáo. Do vậy mà khi nhận hàng nhiều khách hàng đã có màn "test" sản phẩm khiến shipper phải lắc đầu ngao ngán. Mới đây đoạn clip ghi lại trường hợp mua hàng online và "test" sản phẩm khiến không ít người ngán ngẩm. Cụ thể vị khách này đã đặt mua bếp ga trên mạng, khi nhận hàng vị khách muốn được thử sản phẩm có giống quảng cáo hay không. Điều đáng nói là, họ không kiểm tra "sương sương" xem giao đúng sản phẩm không mà lại lấy luôn cả búa để đập vào mặt kính cường lực trên bếp. Ban đầu một người khách dùng búa đập nhẹ vài cái trên mặt bếp đã lót xấp giấy để thử, tuy nhiên sau đó một người khác giành lại chiếc búa, đập một phát thật mạnh và dứt khoát khiến cho mặt kính vỡ nát. Chàng shipper này dường như bị "đứng hình" trước khoảnh khắc ấy. Sau khi đập xong, cô khách còn nói: "Sao bên đấy bảo là cứ đập thoải mái mà". Màn kiểm tra hàng chưa từng thấy của vị khách này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Hầu hết cư dân mạng đều lo cho "số phận" của người giao hàng khi phải tìm cách giải trình vì sao chiếc bếp ga này bị vỡ. Dưới clip netizen cho rằng do cách quảng cáo quá sự thật của cửa hàng nên shipper mới gặp phải những trường hợp tương tự. Bên cạnh đó không ít cư dân mạng tỏ ra bất bình với cách kiểm trang hàng hóa vô lý này của vị khách. Trước đó chuyện một chàng shipper phải ngồi chờ khách kiểm tra chất lượng sản phẩm chuyên tẩy đáy của nồi, chảo làm netizen ngao ngán. Cô khách này cho biết, cửa hàng quảng cáo sản phẩm này chỉ cần rửa qua một lần là mặt dưới của nồi, chảo đều sẽ sạch bóng. Nên khi nhận hàng, cô phải được tận tay thử sản phẩm, đúng như lời quảng cáo mới nhận hàng. Kết quả, chất lượng sản phẩm thực sự không đúng hoàn toàn như lời quảng cáo. Sau khi ngồi đợi cô khách thử hàng cả buổi, chàng shipper phải làm các thủ tục để hoàn hàng về. Ảnh: Chụp màn hình

