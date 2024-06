MINI Cooper 2025 phiên bản 5 cửa ra mắt, gia tăng kích thước và cải tiến động cơ

MINI Cooper 2025 thế hệ mới đã từng xuất hiện lần đầu vào năm 2023 với kiểu dáng 3 cửa quen thuộc và các biến thể thuần điện cũng như sau đó là có thêm động cơ đốt trong vào đầu năm 2024. Giờ đây, thương hiệu xe gốc Anh Quốc cho ra mắt thêm phiên bản 5 cửa của MINI Cooper 2025 thế hệ mới, sở hữu không gian rộng rãi hơn đáng kể và tính thực dụng rõ rệt hơn. Kiểu dáng bản 5 cửa hầu như vẫn giữ nguyên những đường nét từng được thể hiện thông qua bản 3 cửa, duy trì được phong cách truyền thống của MINI đồng thời mang đến ấn tượng về một mẫu xe hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với đèn pha tròn, kiểu dáng đẹp với đèn LED chạy ban ngày và lưới tản nhiệt màu đen khá lớn. Thanh ngang phân chia lưới tản nhiệt mỏng hơn một chút so với bản 3 cửa. Sự khác biệt lớn nhất của xe nằm ở phần trụ B trở về sau. Để có thể bổ sung thêm cửa cho MINI Cooper 2025 thế hệ mới, đội ngũ thiết kế MINI đã kéo dài trục cơ sở thêm 72 mm và tổng thể thân xe thêm 172 mm. Thể tích khoang hành lý được tăng thêm từ mức 798 lít của phiên bản 3 cửa lên tới 923 lít khi hàng ghế sau được gập xuống trên bản 5 cửa mới lần này. MINI không tiết lộ cụ thể khoảng không để chân cho hành khách ngồi ghế sau được tăng thêm bao nhiêu, nhưng hứa hẹn là rất “thoải mái”. Khoang cabin của MINI Cooper 2025 phiên bản 5 cửa được làm tối giản với màn hình trung tâm cảm ứng OLED dạng tròn 9,4 inch chạy hệ điều hành MINI Operating System 9 để điều khiển phần lớn tính năng xe. Chế độ MINI Experience làm cho không gian nội thất thêm sống động với 7 lựa chọn ánh sáng và hiển thị, bao gồm cả ảnh tùy chỉnh trên màn hình nếu người dùng mong muốn. Nội thất MINI Cooper 2025 bản 5 cửa còn được chia làm 4 cấp độ cấu hình. Đầu tiên là Essential có ghế vải màu đen được thêu họa tiết trang trí, trong khi Classic thay vô-lăng 2 chấu tiêu chuẩn bằng loại 3 chấu thể thao. Cấu hình Favored trẻ trung với họa tiết sống động trên táp-lô. Cuối cùng là JCW thể thao với vải thêu đa màu và da tổng hợp màu đen với chỉ khâu màu đỏ. Tại châu Âu, MINI Cooper 2025 bản 5 cửa có 2 lựa chọn về động cơ. Bản tiêu chuẩn Cooper C được trang bị động cơ ba xi-lanh tăng áp 1.5L với công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 230 Nm. Nếu nâng cấp lên biến thể Cooper S, động cơ sẽ là loại tăng áp bốn xi-lanh 2.0L sản sinh 201 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm. Cooper C có thể tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 8 giây và đạt tốc độ tối đa 225 km/h. Bản Cooper S mạnh hơn nên tăng tốc 0-100 km/h nhanh hơn khi chỉ cần 6,8 giây, đồng thời có vận tốc tối đa cao nhất lên đến 242 km/h. MINI cho biết phiên bản 5 cửa của MINI Cooper 2025 có hệ thống treo và giảm xóc được tối ưu theo hướng mang lại cảm giác lái năng động, phấn khích. Hãng cũng cung cấp tùy chọn hệ thống treo thích ứng với bộ giảm xóc thay đổi độ êm tùy theo tần số dao động. Hệ thống Parking Assistant Plus bao gồm 4 camera ngoài và 12 cảm biến siêu âm, giúp người lái dễ dàng di chuyển chiếc MINI trong các không gian hẹp. Các lựa chọn về mâm cho MINI Cooper 2025 bản 5 cửa bao gồm từ 16 inch đến 18 inch, trong đó nếu khách hàng chọn mâm 17 inch hoặc 18 inch cũng sẽ nhận được bộ lốp có bề rộng lớn hơn là 215 mm. Xe có tất cả 11 lựa chọn màu sơn ngoại thất và đồng thời có cả 3 kiểu màu cho nóc xe. Giá bán hiện chưa được tiết lộ.

