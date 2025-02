Mercury Nguyen đăng trạng thái rồi xoá gấp, chuyện gì xảy ra?

Là cái tên được đông đảo người hâm mộ quan tâm theo dõi nên việc tối qua gái xinh làng game Mercury Nguyen đăng bài bức xúc rồi xoá gấp khiến dân mạng chú ý. Theo đó, Mercury Nguyen bất ngờ tâm sự rằng: Có lẽ do bản thân hiền quá nên bị người chèn ép. Tại đây, gái xinh làng game giãi bày về tình trạng sức khoẻ đầy bất ổn: "Mình chẳng muốn post gì về tình trạng sức khoẻ vì không muốn gia đình lo lắng. Mình không thể nào di chuyển một cách bình thường được. Té 8 lần trong 1 ngày, chịu hết nổi mới ngã, liệt 2 chân 2 ngày nay... Có sức để tự ăn là hên rồi. Có thể nói bị suy nhược. Tính mình vô hại, chẳng muốn đụng đến ai. Bất khả thi lắm mới phải nghỉ, chứ 5 năm rồi chưa off 1 ngày nào". Gái xinh làng game. Từ đây, fan của Mercury Nguyen hiểu rằng, bởi lý do sức khỏe nên cô không thể đảm nhận công việc nhưng đây là nguồn cơn cho bộ phận chơi xấu cô. Ngay sau đó, gái xinh làng game xóa bài đăng, đồng thời thừa nhận rằng: "Nãy sốt nên nhạy cảm tý". Tuy nhiên cô vẫn đầy ấm ức với những người "xấu tính, xấu nết" được nhắc đến. Bên dưới bài đăng, người hâm mộ động viên Mercury Nguyen sớm bình phục sức khoẻ, gạt bỏ những tiêu cực không vui bởi yêu thương và chăm sóc bản thân là mối quan tâm hàng đầu. Mang trong mình hai dòng máu Việt Nam và Ấn Độ, Mercury sở hữu vẻ đẹp lai độc đáo với ánh mắt hút hồn. Ngoài vai trò trọng tài, cô còn là một game thủ đam mê nhiều thể loại game và từng gia nhập Lowkey Esports. Mercury Nguyen theo đuổi phong cách gợi cảm.

