Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu trẻ đẹp, tháp tùng con gái chụp ảnh bầu

Mới đây, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu thông báo tin vui chuẩn bị con đầu lòng sau 4 tháng về chung nhà. bằng bộ ảnh bầu xinh đẹp. Doãn Hải My thoải mái diện đồ ôm sát, khoe trọn vòng 2 nay đã to tròn "vượt mặt", bên cạnh ông xã Đoàn Văn Hậu cũng không giấu nổi niềm vui khi lần đầu được làm bố. Trong những hình ảnh hậu trường mới đượcbà xã Đoàn Văn Hậu đăng lên gần đây, netizen dễ dàng nhận thấy mẹ Doãn Hải My tháp tùng cặp đôi đến studio chụp ảnh. Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu từng có 1 chuyện tình đẹp, lãng mạn khiến fan không khỏi hâm mộ. Tháng 11/2023, cặp đôi chính thức về chung nhà sau 3 năm hẹn hò, đám cưới tổ chức long trọng. Cả 2 được nhận xét là đôi trai tài gái sắc. Thời điểm những hình ảnh lễ cưới của cặp đôi được công khai, nhiều người rất bất ngờ với ngoại hình trẻ đẹp của mẹ vợ nam cầu thủ. Sở hữu ngoại hình trẻ trung không tuổi, bà Đoàn Phương Mai luôn biết cách tỏa sáng trong mỗi khung hình sống ảo trên mạng xã hội. Mẹ vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu từng diện bikini khoe đường cong gợi cảm, làn da trắng sáng, vóc dáng mảnh mai, xương quai xanh đẹp và quyến rũ khiến nhiều quý bà U50 phải ao ước. Mẹ Doãn Hải My cũng rất thân thiết với con gái. Mẹ của Doãn Hải My giữ gìn nhan sắc cực tốt, thanh xuân phơi phới qua từng khung hình. Bí quyết để bà Mai Đoàn luôn có những bức hình sống ảo lung linh trên mạng xã hội được bà tiết lộ qua một dòng trạng thái vui vẻ trên mạng xã hội: "Không có người phụ nữ xấu. Chỉ có người phụ nữ chưa biết chỉnh ảnh". Bên cạnh nhan sắc tươi tắn thì mẹ vợ Đoàn Văn Hậu cũng là một tín đồ thời trang, bà luôn biết cách biến hóa với nhiều phong cách ăn mặc khác nhau.

Mới đây, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu thông báo tin vui chuẩn bị con đầu lòng sau 4 tháng về chung nhà. bằng bộ ảnh bầu xinh đẹp. Doãn Hải My thoải mái diện đồ ôm sát, khoe trọn vòng 2 nay đã to tròn "vượt mặt", bên cạnh ông xã Đoàn Văn Hậu cũng không giấu nổi niềm vui khi lần đầu được làm bố. Trong những hình ảnh hậu trường mới đượcbà xã Đoàn Văn Hậu đăng lên gần đây, netizen dễ dàng nhận thấy mẹ Doãn Hải My tháp tùng cặp đôi đến studio chụp ảnh. Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu từng có 1 chuyện tình đẹp, lãng mạn khiến fan không khỏi hâm mộ. Tháng 11/2023, cặp đôi chính thức về chung nhà sau 3 năm hẹn hò, đám cưới tổ chức long trọng. Cả 2 được nhận xét là đôi trai tài gái sắc. Thời điểm những hình ảnh lễ cưới của cặp đôi được công khai, nhiều người rất bất ngờ với ngoại hình trẻ đẹp của mẹ vợ nam cầu thủ. Sở hữu ngoại hình trẻ trung không tuổi, bà Đoàn Phương Mai luôn biết cách tỏa sáng trong mỗi khung hình sống ảo trên mạng xã hội. Mẹ vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu từng diện bikini khoe đường cong gợi cảm, làn da trắng sáng, vóc dáng mảnh mai, xương quai xanh đẹp và quyến rũ khiến nhiều quý bà U50 phải ao ước. Mẹ Doãn Hải My cũng rất thân thiết với con gái. Mẹ của Doãn Hải My giữ gìn nhan sắc cực tốt, thanh xuân phơi phới qua từng khung hình. Bí quyết để bà Mai Đoàn luôn có những bức hình sống ảo lung linh trên mạng xã hội được bà tiết lộ qua một dòng trạng thái vui vẻ trên mạng xã hội: "Không có người phụ nữ xấu. Chỉ có người phụ nữ chưa biết chỉnh ảnh". Bên cạnh nhan sắc tươi tắn thì mẹ vợ Đoàn Văn Hậu cũng là một tín đồ thời trang, bà luôn biết cách biến hóa với nhiều phong cách ăn mặc khác nhau.