Mê mẩn vẻ đáng yêu của con gái Iron Man trong "Avengers: Endgame"

Alexandra Rachael Rabe được mọi người biết đến qua vai diễn con gái của Iron Man trong bom tấn Avengers: Endgame. Trang cá nhân của cô bé hiện thu hút hơn 23.000 lượt theo dõi. Sở hữu đôi mắt to, sống mũi cao cùng làn da trắng hồng, Alexandra được nhiều người ưu ái gọi là "thiên thần bước ra từ truyện cổ tích". "Xinh quá!", "Thiên thần là đây!", "Đáng yêu vậy!"... là những bình luận dân mạng để lại dưới loạt ảnh của bé được đăng tải trên mạng xã hội. Cô bé 6 tuổi sở hữu chiều cao 1,1 m. "Thiên thần nhỏ" này rất thích mặc váy công chúa. Trên trang cá nhân, bé thường xuyên khoe những bức ảnh duyên dáng bên chiếc đầm dài thướt tha. Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài đáng yêu, cô bé còn khiến nhiều người thích thú với câu nói trong phim Avenger: Endgame: "Con yêu bố 3.000 lần" Sắp tới, cô bé sẽ xuất hiện trong bộ phim bom tấn "Godzilla: King of the Monsters" công chiếu cuối tháng 5.

Alexandra Rachael Rabe được mọi người biết đến qua vai diễn con gái của Iron Man trong bom tấn Avengers: Endgame. Trang cá nhân của cô bé hiện thu hút hơn 23.000 lượt theo dõi. Sở hữu đôi mắt to, sống mũi cao cùng làn da trắng hồng, Alexandra được nhiều người ưu ái gọi là " thiên thần bước ra từ truyện cổ tích ". "Xinh quá!", "Thiên thần là đây!", "Đáng yêu vậy!"... là những bình luận dân mạng để lại dưới loạt ảnh của bé được đăng tải trên mạng xã hội. Cô bé 6 tuổi sở hữu chiều cao 1,1 m. "Thiên thần nhỏ" này rất thích mặc váy công chúa. Trên trang cá nhân, bé thường xuyên khoe những bức ảnh duyên dáng bên chiếc đầm dài thướt tha. Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài đáng yêu, cô bé còn khiến nhiều người thích thú với câu nói trong phim Avenger: Endgame: "Con yêu bố 3.000 lần" Sắp tới, cô bé sẽ xuất hiện trong bộ phim bom tấn "Godzilla: King of the Monsters" công chiếu cuối tháng 5.