Mê mẩn nhan sắc đẹp như hoa hậu của em họ Hương Tràm

Hội chị em họ xinh đẹp của ca sĩ Hương Tràm từng khiến dân tình không ít lần phải để mặt vì cô nào cũng có sức hút riêng. Một trong số đó chắc chắn phải kể đến Dư Hàng My - cô nàng vốn đã nổi trên mạng xã hội. Nếu như nữ ca sĩ Hương Tràm thành công ở sự nghiệp nghệ thuật thì cô em họ Dư Hàng My lại theo con đường kinh doanh. Cô nàng mới tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội và hiện đang là chủ một cửa hàng thời trang. Sau khi được dân mạng biết tới nhờ nhan sắc khi có những bức ảnh chụp chung với người chị họ là ca sĩ Hương Tràm, Dư Hàng My đã có thời gian "im hơi, lặng tiếng" và mới đây, cô nàng này mới xuất hiện trở lại với diện mạo có phần xinh đẹp hơn xưa. Trên Instagram, Dư Hàng My thường đăng tải các hình ảnh khoe gu ăn mặc mỗi ngày và thu hút rất nhiều sự chú ý. Thậm chí, có nhiều người còn dùng cách ăn mặc của hot girl Hà tĩnh này để học theo. Mỗi lần xuất hiện bên chị họ là Hương Tràm, Dư Hàng My không bị lu mờ, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn về nhan sắc. Dù không theo nghiệp nghệ thuật nhưng Hàng My đã vài lần thử sức ở các clip cover và nhận được rất nhiều lời khen. Hàng My cũng thường xuyên là người hộ tống chị họ đi diễn và đôi lúc còn trở thành bạn hát song ca của Hương Tràm tại một số sự kiện giao lưu với các fan. Gương mặt của Hàng My đẹp sắc sảo và cuốn hút Dư Hàng My cũng biết cách trang điểm để tôn lên nét đẹp của mình. Bức ảnh "ngày ấy - bây giờ" của em họ Hương Tràm.

