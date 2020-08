Mẹ làm nail cho chó cưng, thanh niên chỉ biết ngậm ngùi cay đắng

Những chú cún cưng được nuôi trong gia đình thường được chủ nhân chăm bẵm từng li từng tí không còn là điều lạ. Cũng chính vì được chiều chuộng mà nhiều người cảm thấy "tị" với cả cún cưng trong nhà. Ví dụ điển hình như anh chàng trong câu chuyện dưới đây. Cụ thể, mới đây một chàng trai lên mạng "than thở" rằng mình đã trở thành "con nuôi". ý do là vì chú cún cưng được mẹ chiều chuộng, chăm bẵm từng chút một. Bữa sáng, chú ta cũng được mẹ anh chàng mua thịt cá về cho ăn. Trong khi đó cậu thanh niên này chỉ được "chiên cho cái trứng". Thậm chí, chú chó cưng còn được mẹ đưa đi... " làm nail". Có lẽ sau khi đọc những dòng chia sẻ của chàng trai trên, hẳn ai cũng sẽ hiểu được vì sao cậu ta lại đem lòng "đố kỵ" với chú chó cưng của mẹ. Không chỉ được mẹ "đút cho ăn, đi ngủ mẹ ẵm, áo rách mẹ vá" mà chú chó này còn được mẹ đưa đi làm móng. Chưa hết, mẹ chàng trai trên còn sẵn sàng cho chó cưng của mình đứng 1 trang riêng trong sổ hộ khẩu nếu có thể. Như thế là đã đủ hiểu tình yêu của mẹ chàng trai này với chú chó lớn cỡ nào. Việc làm nail cho chó không còn xa lạ bởi trước đây từng có trường hợp vì quá "nhớ nghề" nên đã lôi chú cún cưng ra "thị phạm". Mặc dù được chú chăm chút kĩ lưỡng từ bộ móng cho đến trang phục nhưng biểu cảm chú cún tỏ ra vẫn buồn. Sau khi bài viết làm nail cho chó được chia sẻ, nhiều người còn vào kể chuyện sắm hẳn 1 bộ dụng cụ để vẽ móng chó "boss". Một chú chó được chủ ưu ái vẽ móng. Không chỉ vẽ tại gia, nhiều chú chó còn được đưa ra tận hàng làm nail để "hưởng thụ" các dịch vụ. Bộ nail dành cho cún cực dễ thương. Sau khi thực hiện bộ nail đẹp, gương mặt của chú chó khiến dân mạng chú ý. Mời quý độc giả đón xem thêm video Gặp gỡ những chú chó nghiệp vụ tại Trung Quốc - Nguồn: VTC NOW

