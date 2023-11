Mẹ "đệ nhất rich kid" Tiên Nguyễn lộ nhan sắc cách đây hơn 3 thập kỉ

Trong sự kiện thời trang mới đây, Tiên Nguyễn và doanh nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp khi xuất hiện chung khung hình với hoa hậu Lương Thùy Linh. Trong bức ảnh mới được đăng tải, mẹ "đệ nhất rich kid" Tiên Nguyễn vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp dù đã bước sang tuổi 53. Những năm 90 của thế kỉ trước, vai diễn trong phim "Vị đắng tình yêu" kết hợp cùng cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh chính là cột mốc đưa tên tuổi của bà Thủy Tiên lên một tầm cao mới. So với thời còn trẻ, doanh nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên không có quá nhiều sự thay đổi, với gương mặt được nhận xét trẻ hơn so với tuổi thật. Ngoài ra, bà vẫn duy trì vóc dáng cân đối. Sau thành công đó, bà Thuỷ Tiên tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim khác và ghi dấu ấn nhất định. Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, người phụ nữ quyền lực này lựa chọn dừng diễn xuất, rẽ hướng sang làm tiếp viên hàng không. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, giúp bà gặp được ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Những lần gặp gỡ với bà Lê Hồng Thuỷ Tiên đã để lại ấn tượng với doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn bị chinh phục bởi nhan sắc và sự tinh tế của người đẹp, từ đó quyết tâm theo đuổi. Cuộc gặp gỡ trên cũng hướng bà Thuỷ Tiên đến với con đường kinh doanh. Năm 2019, bà Thủy Tiên được tạp chí Forbes bình chọn vào Top 50 Nữ doanh nhân có ảnh hưởng nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, bà Thủy Tiên cũng nhận nhiều danh hiệu cao quý khác như: Huân chương lao động hạng Ba, Giải thưởng doanh nhân châu Á 2017-2018, Bông hồng vàng - nữ doanh nhân tiêu biểu hai kì liên tục 2013-2016, giải thưởng Đại sứ thương mại toàn cầu do thị trưởng thành phố Angeles - Mỹ trao tặng…

Trong sự kiện thời trang mới đây, Tiên Nguyễn và doanh nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp khi xuất hiện chung khung hình với hoa hậu Lương Thùy Linh. Trong bức ảnh mới được đăng tải, mẹ "đệ nhất rich kid" Tiên Nguyễn vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp dù đã bước sang tuổi 53. Những năm 90 của thế kỉ trước, vai diễn trong phim "Vị đắng tình yêu" kết hợp cùng cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh chính là cột mốc đưa tên tuổi của bà Thủy Tiên lên một tầm cao mới. So với thời còn trẻ, doanh nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên không có quá nhiều sự thay đổi, với gương mặt được nhận xét trẻ hơn so với tuổi thật. Ngoài ra, bà vẫn duy trì vóc dáng cân đối. Sau thành công đó, bà Thuỷ Tiên tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim khác và ghi dấu ấn nhất định. Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, người phụ nữ quyền lực này lựa chọn dừng diễn xuất, rẽ hướng sang làm tiếp viên hàng không. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, giúp bà gặp được ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Những lần gặp gỡ với bà Lê Hồng Thuỷ Tiên đã để lại ấn tượng với doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn bị chinh phục bởi nhan sắc và sự tinh tế của người đẹp, từ đó quyết tâm theo đuổi. Cuộc gặp gỡ trên cũng hướng bà Thuỷ Tiên đến với con đường kinh doanh. Năm 2019, bà Thủy Tiên được tạp chí Forbes bình chọn vào Top 50 Nữ doanh nhân có ảnh hưởng nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, bà Thủy Tiên cũng nhận nhiều danh hiệu cao quý khác như: Huân chương lao động hạng Ba, Giải thưởng doanh nhân châu Á 2017-2018, Bông hồng vàng - nữ doanh nhân tiêu biểu hai kì liên tục 2013-2016, giải thưởng Đại sứ thương mại toàn cầu do thị trưởng thành phố Angeles - Mỹ trao tặng…