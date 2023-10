MC Khánh Vy nhận lời khen khi dẫn chung kết Olympia 2023

Kể từ Đường lên đỉnh Olympia 2022, MC Khánh Vy thay đàn chị Diệp Chi "cầm trịch" chương trình cùng MC Ngọc Huy. Trong khi Ngọc Huy là nam MC gắn bó lâu nhất với Olympia , "hot girl 7 thứ tiếng" Khánh Vy là gương mặt trẻ nhất từng đảm nhận vai trò này. Sự xuất hiện của cô gái Nghệ An với ngoại hình thông minh, xinh đẹp khi đó đã đem lại làn gió mới cho sân chơi trí tuệ này. Năm nay là năm thứ hai Khánh Vy dẫn chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Tại chung kết Olympia năm 2022, nữ MC gây nhiều tranh cãi về lối dẫn. Khánh Vy từng nhận ý kiến trái chiều về lối dẫn mờ nhạt, nói nhanh, vấp chữ… Thậm chí còn có nhiều ý kiến so sánh sức hút của MC Khánh Vy và “đàn chị” Diệp Chi. Tuy vậy, ở trận chung kết Olympia 2023, nữ MC xứ Nghệ đã cho thấy một phong thái hoàn toàn khác. Khánh Vy xuất hiện trong bộ áo dài trắng, vẻ ngoài sáng sân khấu cùng nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi. Sự bản lĩnh và năng lực chuyên môn của Khánh Vy được cải thiện rõ rệt. MC 24 tuổi đã khắc phục được lỗi nói vấp, ngôn từ đa dạng và linh hoạt hơn. Đồng hành với “Đường lên đỉnh Olympia” hai mùa liên tiếp, MC Khánh Vy đã cho thấy sự trưởng thành của mình. Trước khi trở thành MC trẻ nhất dẫn dắt Đường lên đỉnh Olympia, Khánh Vy quen thuộc với người hâm mộ các chương trình kiến thức của VTV7 như IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us... Khánh Vy còn có nhiều thành tích hoạt động ngoại khóa ấn tượng như đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức, một trong 4 đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington, Mỹ. Ở tuổi 24, Khánh Vy khiến nhiều người trầm trồ khi sở hữu 2 căn nhà ở Hà Nội và TPHCM, tự tậu xe hơi riêng, mua đất cho bố mẹ...Ảnh: FBNV

Kể từ Đường lên đỉnh Olympia 2022, MC Khánh Vy thay đàn chị Diệp Chi "cầm trịch" chương trình cùng MC Ngọc Huy. Trong khi Ngọc Huy là nam MC gắn bó lâu nhất với Olympia , "hot girl 7 thứ tiếng" Khánh Vy là gương mặt trẻ nhất từng đảm nhận vai trò này. Sự xuất hiện của cô gái Nghệ An với ngoại hình thông minh, xinh đẹp khi đó đã đem lại làn gió mới cho sân chơi trí tuệ này. Năm nay là năm thứ hai Khánh Vy dẫn chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Tại chung kết Olympia năm 2022, nữ MC gây nhiều tranh cãi về lối dẫn. Khánh Vy từng nhận ý kiến trái chiều về lối dẫn mờ nhạt, nói nhanh, vấp chữ… Thậm chí còn có nhiều ý kiến so sánh sức hút của MC Khánh Vy và “đàn chị” Diệp Chi. Tuy vậy, ở trận chung kết Olympia 2023, nữ MC xứ Nghệ đã cho thấy một phong thái hoàn toàn khác. Khánh Vy xuất hiện trong bộ áo dài trắng, vẻ ngoài sáng sân khấu cùng nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi. Sự bản lĩnh và năng lực chuyên môn của Khánh Vy được cải thiện rõ rệt. MC 24 tuổi đã khắc phục được lỗi nói vấp, ngôn từ đa dạng và linh hoạt hơn. Đồng hành với “Đường lên đỉnh Olympia” hai mùa liên tiếp, MC Khánh Vy đã cho thấy sự trưởng thành của mình. Trước khi trở thành MC trẻ nhất dẫn dắt Đường lên đỉnh Olympia, Khánh Vy quen thuộc với người hâm mộ các chương trình kiến thức của VTV7 như IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us... Khánh Vy còn có nhiều thành tích hoạt động ngoại khóa ấn tượng như đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức, một trong 4 đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington, Mỹ. Ở tuổi 24, Khánh Vy khiến nhiều người trầm trồ khi sở hữu 2 căn nhà ở Hà Nội và TPHCM, tự tậu xe hơi riêng, mua đất cho bố mẹ...Ảnh: FBNV