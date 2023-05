"MC đẹp nhất VTV" tiết lộ bí kíp giữ gia đình luôn êm ấm

MC Mai Ngọc là một trong những nữ MC được lòng khán giả xem truyền hình. Bởi không chỉ sở hữu ngoại hình khả ái, cô nàng còn gây ấn tượng bởi chất giọng nhẹ nhàng, truyền cảm cùng cuộc sống viên mãn. Bên cạnh công việc của một MC, BTV, Mai Ngọc còn làm chủ một thương hiệu thời trang riêng. Ngoài ra, hôn nhân của cô cùng ông xã - doanh nhân Hoài Nam luôn là hình mẫu mà nhiều chị em hướng tới. Lên xe hoa vào năm 2016, Mai Ngọc cùng ông xã hiện vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc. Nữ MC xinh đẹp được chồng cưng chiều hết mực, cặp đôi thường xuyên cùng nhau đi du lịch, hẹn hò lãng mạn và tạo bất ngờ cho đối phương. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Mai Ngọc bất ngờ bật mí cách để giữ gia đình luôn hạnh phúc, tình cảm. Theo đó, người đẹp sinh năm 1990 hóm hỉnh cho rằng chỉ cần các ông chồng chụp ảnh đẹp cho vợ, cuộc sống hôn nhân tự khắc ấm êm, viên mãn. “Các bạn trai chuẩn bị kết hôn ngoài trang bị các kiến thức chăm sóc gia đình thì học một khoá chụp ảnh không hề thừa chút nào. Còn mấy bạn vẫn đang ế thì cũng mau học... để còn thêm kỹ năng giúp cưa các bạn gái nhanh đổ nhá”, MC Mai Ngọc viết. Đính kèm dòng trạng thái, cô nàng “xả” loạt ảnh do chính tay ông xã Hoài Nam chụp cho. Phía dưới bài đăng, hội chị em đua nhau đồng tình với quan điểm vui vẻ của nữ MC. Trong khi đó, cánh mày râu lại than thở vì dù chụp đẹp cỡ nào cũng bị vợ chê. Tuy nhiên, Mai Ngọc lại dành nhiều lời khen ngợi cho chồng của mình. Cô cho biết, chồng lâu lâu mới chụp ảnh cho nhưng lại rất ổn, kết quả đều mĩ mãn bởi nam CEO rất biết cách bắt khoảnh khắc đẹp của vợ. Với loạt hình do ông xã chụp, Mai Ngọc được cộng đồng mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhận xét nhan sắc ở tuổi 33 của nữ MC vẫn vô cùng trẻ trung và rạng rỡ.

