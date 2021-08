“MC đẹp nhất VTV” lộ tủ đồ ở cơ quan, netizen "tròn cả mắt"

Mai Ngọc được mệnh danh là " MC đẹp nhất VTV" bởi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, lối dẫn thanh lịch nhẹ nhàng. Ngoài nhan sắc xinh đẹp hay lối dẫn dắt duyên dáng, BTV Mai Ngọc còn được yêu quý nhờ tác phong chuyên nghiệp, luôn cực kì chỉn chu mỗi khi lên sóng. Đương nhiên không bỗng dưng mà Mai Ngọc duy trì được sự chỉnh chu trong công việc lẫn khi lên hình trong suốt 8 năm làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam. Mới đây, Mai Ngọc đã tiết lộ bí quyết của mình cho những ai còn thắc mắc, đó là luôn dùng đồ make up riêng. Cụ thể, Mai Ngọc chụp ảnh lại hộc tủ của mình ở cơ quan kèm túi đựng đồ trang điểm. Kèm theo đó, Mai Ngọc cũng chia sẻ: "Một góc biến hình ở cơ quan. Một bí quyết để da đẹp là Ngọc dùng đồ make up riêng 100%. Dùng cùng bông phấn hay cọ rất dễ bị dị ứng, kích ứng vì mỗi người một loại da, 1 kiểu mồ hôi khác nhau. Có điều kiện thì riêng biệt hết sẽ giữ được da khoẻ đẹp, nhất là công việc có cường độ son phấn cao". Có thể thấy ngoài đồ trang điểm thì tủ cá nhân của Mai Ngọc còn có cả giày cao gót, phụ kiện, khăn và nơ cài áo. Tất cả những thứ phụ kiện có trong tủ đồ cá nhân ở cơ quan đã giúp Mai Ngọc xinh đẹp biến hình cho mỗi lần lên sóng hàng ngày. Thế mới thấy lên sóng truyền hình quốc gia không hề đơn giản chút nào và điển hình như trường hợp của "MC đẹp nhất VTV" - Mai Ngọc. Từ vị trí là một biên tập viên thời tiết, BTV Mai Ngọc dần hoàn thiện mình và có những bước tiến mới trong sự nghiệp khi chuyển sang làm các chương trình thời sự. Luôn xuất hiện với trang phục và sắc vóc chỉnh chu, Mai Ngọc ghi điểm tuyệt đối trong mắt người xem đài. Mời độc giả xem video: Nỗi sợ ít ai ngờ của BTV bản tin thời sự Mai Ngọc - Nguồn: Vietnamnet Official

