"Máy chạy" đội tuyển Việt Nam đứng trước nguy cơ giải nghệ

Kể từ khi đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã mở ra cơ hội cho nhiều chân sút toả sáng, trong đó có Nguyễn Trọng Hoàng. Cầu thủ quê Nghệ An tưởng chừng như đã khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao từ năm 2016, bỗng dưng "trẻ lại" một cách kinh ngạc sau khi được HLV Park Hang Seo tin tưởng và gọi lên tuyển. Cuối năm 2018, Văn Thanh chấn thương và cần sang nước ngoài phẫu thuật. HLV Park Hang Seo gặp bài toán khó khi phải chọn ra người thay thế. Sau nhiều lần thử nghiệm, ông đã giao phó trọng trách ở vị trí hậu vệ cánh cho Trọng Hoàng. Quyết định của HLV Park Hang Seo khiến không ít người cảm thấy bất ngờ, vì dù tài năng của Trọng Hoàng là không thể bàn cãi khi nhiều lần lập công cho đội tuyển quốc gia, nhưng anh vốn là cái tên quen mặt ở vị trí tiền vệ. Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra lo ngại, một cầu thủ đã xấp xỉ 30 tuổi như Trọng Hoàng chưa chắc đã đảm bảo đủ thể lực để sẵn sàng lên công về thủ đúng như sơ đồ thi đấu của ông Park. Theo thời gian, anh đã không khiến HLV Park và người hâm mộ thất vọng khi chơi cực tốt và bản lĩnh tại AFF Cup 2018. Tuy nhiên, Trọng Hoàng không may dính chấn thương ở chặng cuối của giải đấu, tưởng chừng sẽ không thể ra sân trong thời gian ngắn. Nhưng rồi anh có pha bình phục thần tốc để góp mặt trong trận gặp Iraq thuộc khuôn khổ Asian Cup 2019 và tiếp đến là giúp Việt Nam giành HCV SEA Games 30. Dù có thể lực tốt đến đâu, nhưng việc phải liên tục khoác áo đội tuyển quốc gia để chinh chiến ở những giải đấu quan trọng đã khiến Trọng Hoàng khó tránh khỏi mệt mỏi. Trên thực tế, vấn đề tuổi tác đã bắt đầu gây ảnh hưởng đến Trọng Hoàng. Các đàn em của anh từng nhiều lần thấy "máy chạy" tuổi 33 này chườm đá hoặc bó gối sau trận, chỉ là anh chưa từng than phiền về điều này. Trọng Hoàng tâm sự: "Lưng em dạo này có vẻ không ổn, nhiều lúc tập luyện căng thẳng nó đau lắm, nhưng em vẫn cố. Chơi nốt đợt này em sẽ đi khám xem sao". Và cuối cùng, anh được xác nhận bị thoát vị đĩa đệm – căn bệnh có thể xem như dấu hiệu cho thấy anh sắp phải tạm biệt sân cỏ. Cũng trong tháng 3/2022, thông tin Trọng Hoàng phải đối mặt với việc giải nghệ được lan truyền trên nhiều diễn đàn, khiến chân sút sinh năm 1989 không khỏi chạnh lòng. Theo tìm hiểu chấn thương của Trọng Hoàng không thể tiến hành phẫu thuật mà phải thực hiện các liệu pháp khác nhau, thậm chí là đông y để điều trị. Tuy sẽ rất khó để giúp anh hồi phục hoàn toàn, song cầu thủ 33 tuổi vẫn cố gắng chạy vạy khắp nơi để chữa trị, với ước nguyện có thể khoác áo Sông Lam Nghệ An trong những năm cuối đời cầu thủ.

