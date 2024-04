Mất 70 con dê, Quang Linh chua chát thừa nhận mình quá tham vọng

Khoảng 2 năm nay, Quang Linh Vlog dồn nhiều tâm sức và tài chính để đầu tư làm trang trại từ 14ha đất hoang tại Angola. Anh chàng tham vọng sẽ gầy dựng được nông trại lớn nhất vùng, trồng nhiều nông sản như: ngô, lúa, mía, đậu nành, rau củ... và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Với hi vọng rằng phủ xanh đất trống, tạo công ăn việc làm cho vùng đất nghèo khó này, thế nhưng mới đây Quang Linh phải đau buồn thông tin rằng mọi chuyện không suôn sẻ như kỳ vọng. Đàn dê của Quang Linh farm đã hao hụt khoảng 70 con dê to. Cả đàn dê 150 con giờ chỉ còn 84 con, tính cả các con non mới sinh. Chàng trai xứ Nghệ thừa nhận, do không sát sao với việc của nông trại, trợ lý cũng không cập nhật tình hình thường xuyên, đến khi dê chết còn nửa đàn anh mới hay tin Quang Linh Vlogs và nhóm của anh được nhiều người biết đến qua những video đời sống chân thật, vui tươi tại Angola. Quang Linh xuất khẩu lao động sang Angola vào năm 2016. Tại đây, anh đã có rất nhiều hoạt động thiện nguyện như giúp được khoảng 5.000 trẻ em đến trường; khoan nước sạch hướng dẫn kỹ thuật canh tác, tặng quà… cho hàng trăm hộ dân… Quang Linh còn dạy nhiều trẻ em Angola học tiếng Việt, chơi các trò chơi dân gian, nấu các món ăn Việt Nam. Nam Youtuber cùng các thành viên trong team mình xây nhà tình thương cho trẻ mồ côi, tặng bánh trung thu cho trẻ em, xây giếng, phát gạo cho người dân hay thậm chí là tổ chức những đám cưới theo phong tục Việt Nam cho người dân châu Phi. Lôi Con - cậu bé người Angola được Quang Linh yêu mến, cậu bé cũng thân thiết với Youtuber. Anh cũng từng đưa Lôi Con về Việt Nam. Dù trước mặt gặp thất bại, tuy nhiên Quang Linh không bỏ cuộc. Anh cho biết trong thời gian tới dự kiến sẽ cải tổ lại cách quản lý, tính toán lại và chuyển đổi mô hình sao cho phù hợp, bám sát mục tiêu kinh tế.

