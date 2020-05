Mang bầu con đầu lòng, vợ Duy Mạnh lộ nhan sắc bất ngờ

Mới đây, vợ chồng Duy Mạnh cho hay cặp đôi sẽ đón con trai đầu lòng trong năm nay. Trong thời gian vợ mang bầu, nam cầu thủ tích cực chăm sóc vợ, ngày nào cũng đi đi về về 40km. Kể từ khi mang bầu, nhan sắc của vợ Duy Mạnh thay đổi khá nhiều. Có thể thấy, cô nàng tăng cân đáng kể, mặt bụ bẫm hơn hẳn trước đây. Mới đây, cô nàng phải lên mạng xã hội than thở vì chân tay phù ra rõ rệt. Đến nỗi chiếc nhẫn cưới đã mua rộng hơn 1 size mà giờ chật ních. Việc tăng cân trong thời gian mang bầu là không thể tránh khỏi, sưng phù chân tay cũng là hoàn toàn bình thường. Mặc dù có vẻ tăng cân khá nhiều so với bình thường nhưng Quỳnh Anh vẫn được nhận xét là xinh xắn hơn so với thời chưa lấy chồng. Cô nàng sở hữu làn da bóng mướt, rạng rỡ. Để sở hữu làn da khỏe, bà xã Duy Mạnh từng tiết lộ cô phải chăm sóc rất kỹ càng, không bao giờ bỏ quên bản thân. Chính điều này cũng làm Duy Mạnh bức xúc, thẳng thừng "bóc phốt" vợ vì vợ liên tục bôi bôi, trát trát khiến anh phải chờ đợi rất lâu. Đang mang bầu, Quỳnh Anh vẫn yêu chiều bản thân khi liên tục sắm đồ hiệu. Mới đây nhất là một chiếc túi đến từ thương hiệu Hermes. Cô nàng tiết lộ giá của nó bằng một cuốn sổ tiết kiệm. Sau khi mang bầu, Quỳnh Anh làm quen với những bộ trang phục rộng rãi, làm từ chất vải lanh vừa thoáng mát lại khéo léo che được dáng và bụng bầu. Những chiếc váy rộng là sự lựa chọn ưu tiên của nàng WAG. Mời quý độc giả xem thêm clip: FULL Đám cưới Quỳnh Anh Duy Mạnh và dàn khách mời cực xịn - Nguồn: Youtube

