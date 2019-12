Màn dậy thì thành công nhất năm 2019 ai cũng đẹp đến tuyệt mỹ

Trần Thị Nam Trân (sinh năm 1996) được chú ý nhờ màn dậy thì thành công do chính cô chia sẻ trên mạng xã hội. Hồi nhỏ, Trân có nước da bánh mật, ngoại hình gầy gò nhưng sau khi trải qua tuổi dậy thì, cô nàng sở hữu nước da trắng như trứng gà bóc. Cô nàng cao 1,65 m, thân hình chuẩn với số đo 3 vòng 83 - 58 - 92. Nam Trân là sinh viên ĐH Sư phạm TP.HCM, những lúc rảnh rỗi, hot girl cũng nhận lời làm mẫu ảnh. Cô nàng theo phong cách sexy, táo bạo và luôn tự hào về vòng eo con kiến hiện có. Bùi Thị Quỳnh (sinh năm 2001, Thanh Hóa) cũng là cái tên từng gây sự chú ý trên mạng xã hội nhờ sự lột xác ở tuổi dậy thì. Cô nàng sở hữu đôi mắt to, sống mũi cao và nước da trắng hồng. Hiện tại, Quỳnh đang là sinh viên ngành Luật. Ngoài thời gian bận rộn việc học, nữ sinh Thanh Hoá còn nhận lời chụp lookbook, làm mẫu ảnh cho một số thương hiệu thời trang. Để có được ngoại hình xinh xắn như hiện tại, Quỳnh cho biết cô nàng đã rất chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao. "Lên cấp ba mình có chút thay đổi ngoại hình, dáng dấp ổn hơn, da trắng hơn. Mặt khác, do muốn cải thiện sức khỏe nên mình quyết định đi tập gym" - hot girl 10x chia sẻ. Phan Hằng, nữ sinh trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình từng gây sốt cộng đồng mạng nhờ màn lột xác ngoạn mục của mình. Hồi bé, cô nàng đen nhẻm, gầy nhơ xương và có phần kém xinh xắn hơn các bé gái khác. Thế nhưng khi lớn lên, Phan Hằng trở nên cực kỳ xinh đẹp, thậm chí trông cô nàng còn có nét giống "mĩ nữ thanh xuân vườn trường" Thẩm Nguyệt. Hot girl Quang Bình cho biết cho chưa từng và cũng không hề có ý định phẫu thuật thẩm mĩ. Phan Hằng cho biết sự thay đổi của bản thân là nhờ niềng răng và quá trình kiên trì ăn uống phù hợp và chăm chỉ luyện tập thể thao. Không chỉ xinh đẹp, cô bạn còn có thành tích học tập xuất sắc với nhiều giải thưởng cấp tỉnh, cấp thành phố ở môn Ngữ văn và Lịch sử. Trường hợp "vịt hoá thiên nga" của hot girl 10x Nguyễn Phương Anh cũng từng gây chú ý, trở thành động lực cho những bạn nữ mong muốn thay đổi bản thân để trở nên ưa nhìn hơn. Khi chưa dậy thì, cô nàng sinh năm 2000 có ngoại hình kém duyên, có phần quê mùa, cục mịch. Thế nhưng, với màn dậy thì không thể thành công hơn, cô nàng trở nên xinh đẹp hút hồn với nước da trắng bóc và ngũ quan hài hoà. Phương Anh cho biết điều quan trọng để sở hữu một ngoài hình xinh đẹp hơn là có chế độ ăn uống hợp lý, biết tự chăm sóc và yêu thương bản thân. Xem thêm clip: Sao Việt " Dậy Thì Thành Công"-Không Thể Tin Nổi Vào Mắt Mình - Nguồn: Youtube

