Mặc như “tổng tài” đi cưới, Xoài Non chỉ đứng cũng đủ thu hút

Xoài Non sau khi về chung nhà với streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis càng được cư dân mạng chú ý nhiều hơn. Nhan sắc xinh đẹp cùng gu thời trang có thừa hot girl Xoài Non thường xuyên chiếm spotlight mỗi khi xuất hiện. Mới đây hot girl 2K gây chú ý khi khoe hình ảnh đi dự tiệc cưới với bộ cánh kín bưng, hơi hướng "tổng tài". Cô mặc bộ vest đen và sử dụng cài áo của nhà mốt YSL làm điểm nhấn, bộ trang phục quá nghiêm túc này của Xoài Non làm netizen nhìn không quen mặt. Mặc dù thường diện váy áo gợi cảm, nhẹ nhàng nhưng style cool ngầu, hơi hướng "tổng tài" cũng không làm khó được hot girl sinh năm 2002. Người đẹp xuất hiện với tạo hình nào cũng khiến người hâm mộ khen ngợi không thôi. Từ trước đó, chia sẻ một vài video ngắn trên Instagram Story cô đã khiến cư dân mạng trầm trồ bởi nhan sắc không chỗ chê cùng cách make up tông Tây sắc sảo. Những lần đi ăn cưới trước đây, dù cũng mặc những bộ cánh đen nhưng lần này Xoài Non bị nhận xét cố tình chiếm spotlight của nhân vật chính. Dù vậy cũng có người bênh vực, cho rằng cô chỉn chu và trau chuốt bản thân khi xuất hiện trong các buổi tiệc cũng không quá khó hiểu. Vốn có nhan sắc xinh đẹp, làn da trắng lại thêm mái tóc sáng màu, Xoài Non khi xuất hiện ở bất cứ đâu đều thu hút ánh nhìn của mọi người. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

