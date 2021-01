Đăng trạng thái úp mở, Âu Hà My được "khen lấy khen để"

Sự việc ly hôn đầy ồn ào của nữ giảng viên Âu Hà My và chồng cũ diễn viên Trọng Hưng đã từng khiến cộng đồng mạng quan tâm suốt một thời gian dài. Hậu ly hôn, mọi động thái của cặp đôi này được dân tình đặc biệt quan tâm. Nếu như Trọng Hưng tiếp tục công việc đạo diễn, công khai chuyện cấy râu thì Âu Hà My cũng quay lại giảng đường đồng thời dành rất nhiều thời gian chăm chút diện mạo. Mới đây, cô giáo Âu Hà My đã đăng một bức hình xinh đẹp của mình kèm caption úp mở nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Dưới bức ảnh mới nhất của mình, nữ giảng viên hot nhất Hà thành đã chia sẻ dòng trạng thái: "Đi ký hợp đồng lớn đầu năm. Mong đợi từng ngày được sở hữu em, ngày rằm quá tuyệt vời". Đặc biệt, dân tình còn quan tâm đến phản ứng của Hà My khi một người chị nhắc đến "kẻ phản bội" nào đó. Cô nàng trả lời rằng "Có không giữ mất đừng tìm chị ạ!". Câu nói này của Âu Hà My đã được dân tình tán thưởng và đồng tình. Ảnh: Chụp màn hình Phần lớn bình luận dưới hình ảnh mới của Âu Hà My đều là lời khen ngợi cho nhan sắc của nữ giảng viên. Ảnh: Chụp màn hình Cô giáo Âu Hà My đã lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng hơn sau khi ly hôn, cô nàng tập trung vào công việc, cũng như thường xuyên xuất hiện bên những người bạn bè thân thiết cùng gia đình của mình. Không ai có thể phủ nhận nhan sắc của Âu Hà My sau khi chia tay Trọng Hưng ngày càng xinh đẹp và quyến rũ hơn xưa. Nàng hot girl thường xuyên chia sẻ về hình ảnh hiện tại của bản thân, diện những chiếc váy ôm sát lộ rõ đường cong cơ thể chuẩn chỉ. Không ít dân mạng còn nhận xét trông cô ngày càng mặn mà và cuốn hút hơn trước kia rất nhiều. Đặc biệt từ sau ồn ào ly hôn cô nàng vẫn quyết trung thành với phong cách táo bạo trước kia của mình. Trên trang cá nhân, Âu Hà My cũng đã xóa bỏ toàn bộ những thông tin, hình ảnh liên quan tới Trọng Hưng. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Trọng Hưng tố cáo Âu Hà My bịa đặt chuyện sảy thai,chuyện vay 1 tỷ từ gia đình vợ cũ là sai sự thật? - Nguồn: SaoStar

