Loạt nữ cầu thủ Việt Nam đang chơi tốt nhất ở World Cup 2023

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh là người chơi nổi bật nhất của tuyển nữ Việt Nam ở đấu trường World Cup tính đến thời điểm này. Nếu không phải thủ thành này, chưa chắc tuyển nữ Việt Nam đã chỉ thủng lưới 5 bàn sau 2 trận vừa qua. Sau khi chơi xuất sắc trước đội đương kim vô địch (Mỹ), Kim Thanh tiếp tục tỏa sáng với 7 tình huống cứu thua trước Bồ Đào Nha. Nhờ đó, ĐT nữ Việt Nam chỉ để lọt lưới 2 bàn sau 29 cú dứt điểm của đại diện châu Âu. Trong bối cảnh trung vệ số 1 Chương Thị Kiều không đảm bảo 100% thể lực và phong độ, Diễm My đã chơi rất cố gắng ở trung tâm hàng thủ ĐT nữ Việt Nam. Vượt qua những hạn chế về thể hình và thể lực, trung vệ sinh năm 1996 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ngăn chặn tối đa các pha hãm thành và ghi bàn của đối thủ. Bên cạnh đàn chị Diễm My, Thu Thương đã có những trưởng thành vượt bậc và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm từ World Cup này. Hậu vệ của CLB Than Khoáng sản Việt Nam năm nay mới 23 tuổi và có tương lai vô cùng tươi sáng. Ở trận thua Bồ Đào Nha 0-2, Bích Thùy là cầu thủ hoạt động tích cực nhất trên hàng tấn công tuyển nữ Việt Nam. Dù bị ép sân liên tục, nhưng cứ có cơ hội là các cô gái Việt Nam lại tổ chức phản công và bóng thường xuyên qua chân Bích Thùy. Không phải ngẫu nhiên mà Bích Thùy được SofaScore chấm 7 điểm trận này, cao thứ nhì của tuyển nữ Việt Nam chỉ sau Kim Thanh (8,5 điểm). Chơi cùng cánh phải với Bích Thùy, Thu Thảo cũng có những pha hỗ trợ, bọc lót tốt. Ở tuổi 30, khó có thể đòi hỏi nhiều hơn ở Thu Thảo khi cô luôn đảm bảo được thể lực trong trọn vẹn 90 phút. Trong vai trò đội trưởng, Huỳnh Như vẫn xốc vác, hò hét đồng đội để luôn tập trung và giữ khoảng cách hợp lý trên sân. Tiền đạo này cũng thi đấu đầy nỗ lực, nhưng đáng tiếc là chưa thể có bàn thắng. Sẽ rất tuyệt vời nếu Huỳnh Như và tuyển nữ Việt Nam chọc thủng lưới Hà Lan dù chỉ 1 lần vào ngày 1-8 tới, trước khi chia tay đấu trường World Cup 2023.

