Loạt khoảnh khắc chỉ có hội say xe mới hiểu khiến netizen cười bò

Chóng mặt, buôn nôn là nỗi ám ảnh muôn thuở của những thành viện hội say xe. Và nhiều người phải tìm đủ mọi cách để đối phó với tình trạng này. Vỏ quýt, bánh mỳ, kẹo gừng là những "phương thuốc" dễ tìm để tránh né những trận say tàu xe của nhiều người. Để tránh việc rung lắc nghi ngồi trên xe những người trong hội say xe phải cố định chiếc đầu mình lại để đỡ cảm thấy chóng mặt. Khách say xe cũng không ngại đeo chúng lên miệng, nhét vào mũi rồi nhắm mắt ngủ một mạch. Những hình ảnh của hội say xe vô tình tạo ra cảnh hài hước, khiến người xem không thể nhịn cười. Ngửi bánh mì là phương pháp chống say xe được nhiều người lựa chọn. Chứng kiến cảnh này của hội những người say xe, thành viên có nickname Khánh Linh bình luận: "Tưởng tượng ra chiếc xe cũng đủ buồn nôn. Vài bữa lỡ mà có lấy chồng thì lựa nhà ông nào gần phi xe máy tới được chứ mấy kiểu hoá thân như trên em xin rút lui" Nhiều người tự nhận say xe là "bệnh nan y" của mình, nhưng do được "tôi luyện" qua những chuyến xe đường dài, họ dần không còn cảm giác "lên xe - sống không bằng chết" nữa. Nỗi khổ của cô dâu lấy chồng xa nhà nhưng bị cơn say xe "vật". Ninja xe khách luôn lựa chọn cho mình những hình thức chống say xe hợp lý. Phía trong chiếc khẩu trang là lớp bánh mì.

Chóng mặt, buôn nôn là nỗi ám ảnh muôn thuở của những thành viện hội say xe. Và nhiều người phải tìm đủ mọi cách để đối phó với tình trạng này. Vỏ quýt, bánh mỳ, kẹo gừng là những "phương thuốc" dễ tìm để tránh né những trận say tàu xe của nhiều người. Để tránh việc rung lắc nghi ngồi trên xe những người trong hội say xe phải cố định chiếc đầu mình lại để đỡ cảm thấy chóng mặt. Khách say xe cũng không ngại đeo chúng lên miệng, nhét vào mũi rồi nhắm mắt ngủ một mạch. Những hình ảnh của hội say xe vô tình tạo ra cảnh hài hước, khiến người xem không thể nhịn cười. Ngửi bánh mì là phương pháp chống say xe được nhiều người lựa chọn. Chứng kiến cảnh này của hội những người say xe, thành viên có nickname Khánh Linh bình luận: "Tưởng tượng ra chiếc xe cũng đủ buồn nôn. Vài bữa lỡ mà có lấy chồng thì lựa nhà ông nào gần phi xe máy tới được chứ mấy kiểu hoá thân như trên em xin rút lui" Nhiều người tự nhận say xe là "bệnh nan y" của mình, nhưng do được "tôi luyện" qua những chuyến xe đường dài, họ dần không còn cảm giác "lên xe - sống không bằng chết" nữa. Nỗi khổ của cô dâu lấy chồng xa nhà nhưng bị cơn say xe "vật". Ninja xe khách luôn lựa chọn cho mình những hình thức chống say xe hợp lý. Phía trong chiếc khẩu trang là lớp bánh mì.