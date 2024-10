Loạt hot girl Thái Lan đến netizen Việt cũng mê đắm

Pimtha gắn với biệt danh "búp bê Đông Nam Á" nhờ có nhan sắc trong trẻo, dễ thương. Cô là nữ chính trong MV "Đừng làm trái tim anh đau" của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP và cũng được nhiều netizen Việt biết đến nhờ đó. Cô nàng thu hút 4,7 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Cô nổi tiếng từ cách đây nhiều năm nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, tươi tắn như búp bê. Pimtha từng tốt nghiệp Trường Trung học Fairfield ở Úc. Sau đó, cô sang Nhật Bản theo học cử nhân tại Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương. Do đó, Pimtha có khả năng nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Nhật. Với sức ảnh hưởng khá lớn trong giới trẻ, Pimtha luôn "đắt show" quảng cáo từ các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm. Cô cũng từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình và điện ảnh Thái Lan đình đám. Diễn viên Thái Lan June Plearnpichaya Komalarajun, 24 tuổi, gây chú ý với vẻ đẹp nàng thơ trong MV "Chăm hoa" của Mono. Trước đó, cô cũng sở hữu lượng fan Việt hùng hậu. Trong MV của Mono, cô nàng đóng vai một nữ khách hàng, gọi điện đến để đặt hoa từ ông chủ hàng hoa Mono. Cả 2 cùng đắm chìm trong không gian tưởng tượng lãng mạn, đầy màu sắc của những loài hoa. June Plearnpichaya Komalarajun sở hữu nét đẹp trong trẻo, kiêu sa chuẩn tiểu thư đài các. Nữ diễn viên có gần một triệu người theo dõi trên Instagram. Khán giả biết tới June nhiều sau khi cô đóng chính phim truyền hình ăn khách Bad Genius - Thiên tài bất hảo, thủ vai Lynn, lên sóng năm 2020. Trước đó, cô tham gia các dự án như The Sun, One Year 365: Wan Ban Chun Ban Tu... Jannine Weigel là hot girl Thái từng rất nổi tiếng tại Việt Nam khi diện áo dài, đội nón lá và cover bài "Bèo dạt mây trôi". Cô nàng sở hữu trang cá nhân với hơn 3 triệu người theo dõi. Vào thời điểm nổi đình nổi đám ở Việt Nam, vẻ đẹp của thiếu nữ 17 tuổi này hiện nhận được không ít lời khen ngợi. Một số người thậm chí còn nhận định Jannine mặc áo dài duyên dáng không kém con gái Việt. Hiện tại, cô nàng theo đuổi con đường âm nhạc và gặt hái nhiều thành công nhất định nhờ tài năng của mình. (Ảnh: IGNV)

Pimtha gắn với biệt danh "búp bê Đông Nam Á" nhờ có nhan sắc trong trẻo, dễ thương. Cô là nữ chính trong MV "Đừng làm trái tim anh đau" của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP và cũng được nhiều netizen Việt biết đến nhờ đó. Cô nàng thu hút 4,7 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Cô nổi tiếng từ cách đây nhiều năm nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, tươi tắn như búp bê. Pimtha từng tốt nghiệp Trường Trung học Fairfield ở Úc. Sau đó, cô sang Nhật Bản theo học cử nhân tại Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương. Do đó, Pimtha có khả năng nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Nhật. Với sức ảnh hưởng khá lớn trong giới trẻ, Pimtha luôn "đắt show" quảng cáo từ các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm. Cô cũng từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình và điện ảnh Thái Lan đình đám. Diễn viên Thái Lan June Plearnpichaya Komalarajun, 24 tuổi, gây chú ý với vẻ đẹp nàng thơ trong MV "Chăm hoa" của Mono. Trước đó, cô cũng sở hữu lượng fan Việt hùng hậu. Trong MV của Mono, cô nàng đóng vai một nữ khách hàng, gọi điện đến để đặt hoa từ ông chủ hàng hoa Mono. Cả 2 cùng đắm chìm trong không gian tưởng tượng lãng mạn, đầy màu sắc của những loài hoa. June Plearnpichaya Komalarajun sở hữu nét đẹp trong trẻo, kiêu sa chuẩn tiểu thư đài các. Nữ diễn viên có gần một triệu người theo dõi trên Instagram. Khán giả biết tới June nhiều sau khi cô đóng chính phim truyền hình ăn khách Bad Genius - Thiên tài bất hảo, thủ vai Lynn, lên sóng năm 2020. Trước đó, cô tham gia các dự án như The Sun, One Year 365: Wan Ban Chun Ban Tu... Jannine Weigel là hot girl Thái từng rất nổi tiếng tại Việt Nam khi diện áo dài, đội nón lá và cover bài "Bèo dạt mây trôi". Cô nàng sở hữu trang cá nhân với hơn 3 triệu người theo dõi. Vào thời điểm nổi đình nổi đám ở Việt Nam, vẻ đẹp của thiếu nữ 17 tuổi này hiện nhận được không ít lời khen ngợi. Một số người thậm chí còn nhận định Jannine mặc áo dài duyên dáng không kém con gái Việt. Hiện tại, cô nàng theo đuổi con đường âm nhạc và gặt hái nhiều thành công nhất định nhờ tài năng của mình. (Ảnh: IGNV)