Loạt đám cưới của dàn cầu thủ Việt Nam từng nổi tiếng cõi mạng

Là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng bóng đá Việt, đám cưới của Duy Mạnh và Quỳnh Anh - con gái cựu chủ tịch CLB Sài Gòn đã khiến dân mạng quan tâm. Ngay ở đám ăn hỏi, gia đình nhà gái đã không ngại chi ra số tiền lớn cho việc trang trí. Cũng trong dịp này, cô dâu đã diện hai bộ áo dài đắt đỏ. Lễ cưới chính thức diễn ra tại một khách sạn lớn tại Hà Nội. Duy Mạnh và Quỳnh đã sử dụng 500 nghìn viên pha lê trang trí hôn trường, chụp 3 bộ ảnh cưới. Váy cô dâu, áo vest chú rể đều đến từ những thương hiệu nổi tiếng và đắt đỏ. Được biết, cặp nhẫn cưới cũng rất sang chảnh và có giá lên đến 70 triệu đồng. Theo như chia sẻ của Huyền Mi - chị gái Quỳnh Anh, cô không muốn nói đám cưới của em gái là đám cưới tiền tỷ, siêu khủng vì nhiều nhà còn làm khủng hơn, không muốn bị bàn tán. Về phần nhà trai, Duy Mạnh quyết định mang cả lâu đài đến sân bóng thôn Giao Tác (Đông Anh, Hà Nội) chuẩn bị cho lễ cưới. Hoa tươi, đèn và nhiều đồ vật trang trí đã khiến cho không gian lung linh, đầy màu sắc. Cuối năm 2021, Công Phượng đã tổ chức hôn lễ với bạn gái Viên Minh. Đám cưới của cầu thủ sinh năm 1995 được tổ chức 3 lần, tại Sài Gòn, ở quê nhà Nghệ An và ở Phú Quốc. Tại Sài Gòn, cặp đôi lựa chọn một trung tâm tiệc cưới hàng đầu để tổ chức. Công tác an ninh được đặt ở mức cao nhất, khách mời cần quẹt thẻ từ và đăng ký thông tin trước khi vào hôn trường. Tiếp đó là tiệc cưới tổ chức tại Phú Quốc cho bạn bè của cô dâu chú rể. Hôn lễ bãi biển với sự góp mặt của khách mời toàn người trẻ tuổi trong không gian đẹp tuyệt đã khiến dân mạng vô cùng ấn tượng. Cuối cùng, chú rể Công Phượng làm lễ cưới lần 3 tại quê nhà Đô Lương (Nghệ An). Anh đã dựng rạp tại sân bóng tuổi thơ làm nơi đãi khách. Để chuẩn bị, nam cầu thủ thuê đơn vị tổ chức tiệc cưới, âm thanh, ánh sáng và trang trí sân khấu lên đến cả trăm triệu đồng. Gia đình anh làm 125 mâm khách dành cho khoảng 1000 khách mời tham dự hôn lễ. Đám cưới Tiến Dũng - Dianka Zakhidova là hôn lễ vô cùng bất ngờ với dân mạng bởi trước khi nó diễn ra, cặp đôi không có bất cứ động thái úp mở nào. Cuối cùng, người ta biết đến thông tin đám cưới của nam thủ môn qua một người bạn. Khác với hai đồng đội ở trên, thủ thành Bùi Tiến Dũng tổ chức đám cưới nhỏ, khách mời chỉ có người thân và vài người bạn thân thiết. Trong những hình ảnh đăng tải lên MXH, cô dâu Dianka Zakhidova và chú rể Tiến Dũng rất đẹp đôi sánh bước bên nhau. Cô dâu diện mẫu váy cưới phá cách giúp Dianka khoe trọn đôi chân dài 1,12m của mình. Theo đó, chiếc váy cưới này có 30.000 viên đá swarovski và đá thủy tinh được đính tay. Đây là một đám cưới nhỏ, đơn giản với chỉ vài vị khách mời. Cổng hoa cũng không quá mức cầu kỳ. Tuy nhiên, nhìn nụ cười hạnh phúc của cô dâu chú rể thì chắc hẳn ai cũng biết rằng họ đã rất hạnh phúc với hôn lễ mà mình đã lựa chọn.

