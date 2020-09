Lộ vẻ ngoài gầy rộc, tình cũ Trấn Thành khiến dân tình lo lắng

Sau khi kết hôn và sinh con cho ông xã Việt kiều, hot girl Mai Hồ - tình cũ của Trấn Thành hiện đang có cuộc sống rất hạnh phúc tại nước ngoài. Trong khoảng thời gian tập trung chăm sóc gia đình, con cái nên người đẹp này hiếm khi cập nhật các hoạt động và hình ảnh lên mạng xã hội. Tuy nhiên mới đây, bà mẹ hai con đã tranh thủ dành thời gian chia sẻ hình ảnh, khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Theo đó, Mai Hồ đã cập nhật dòng chia sẻ than thở: "Lâu rồi chưa ló mặt... Nhớ Việt Nam, nhớ gia đình và bạn bè quá". Đáng quan tâm là gương mặt Mai Hồ được cho là gầy hơn trước rất nhiều, khuôn mặt dài và chiếc cằm nhọn của cô khiến nhiều người không khỏi chú ý. So với hình ảnh trước đây, gương mặt của Mai Hồ gầy đi thấy rõ. Dưới phần bình luận, tình cũ Trấn Thành tiết lộ đang giảm cân lành mạnh và mong mọi người yên tâm. Hiện tại, Mai Hồ đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn sau 1 năm sang nước ngoài định cư cùng chồng.Người đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ khi kết hôn cùng người chồng điển trai, tài giỏi và tâm lý. Trước khi có được hạnh phúc như hiện tại, Mai Hồ cũng từng trải qua nhiều lận đận trong chuyện hôn nhân tình cảm. Trước khi đến với người chồng hiện tại, Mai Hồ từng là một bà mẹ đơn thân bị dư luận xì xào. Thậm chí, cô từng rất mệt mỏi và áp lực khi bị cho rằng "dựa hơi" Trấn Thành để nổi tiếng. Sau tất cả thị phi sóng gió, Mai Hồ chọn cách sống khép kín hơn, ít chia sẻ đời tư công khai hơn và chăm chỉ làm việc. Mai Hồ tên đầy đủ là Hồ Ngọc Mai, sinh năm 1987. Cô chính là em họ diễn viên nổi tiếng Mai Thu Huyền. Cô đã từng được đông đảo công chúng biết tới khi công khai tình yêu với MC Trấn Thành. Nhưng sau đó, cả 2 bất ngờ tuyên bố chia tay với lý do không hợp nhau. Bà mẹ trẻ từng tham gia vào một số dự án phim, quay MV cùng với Dương Triệu Vũ, và cũng dính tin đồn tình cảm với nam ca sĩ này. Cô cũng không phải mẫu phụ nữ thích tiệc tùng, khoe khoang, cuộc sống chỉ xoay quanh công việc và chăm sóc con nhỏ. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Trấn Thành - Hari Won xuất hiện trên sách Hàn Quốc - Nguồn: VTC NOW

Sau khi kết hôn và sinh con cho ông xã Việt kiều, hot girl Mai Hồ - tình cũ của Trấn Thành hiện đang có cuộc sống rất hạnh phúc tại nước ngoài. Trong khoảng thời gian tập trung chăm sóc gia đình, con cái nên người đẹp này hiếm khi cập nhật các hoạt động và hình ảnh lên mạng xã hội. Tuy nhiên mới đây, bà mẹ hai con đã tranh thủ dành thời gian chia sẻ hình ảnh, khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Theo đó, Mai Hồ đã cập nhật dòng chia sẻ than thở: "Lâu rồi chưa ló mặt... Nhớ Việt Nam, nhớ gia đình và bạn bè quá". Đáng quan tâm là gương mặt Mai Hồ được cho là gầy hơn trước rất nhiều, khuôn mặt dài và chiếc cằm nhọn của cô khiến nhiều người không khỏi chú ý. So với hình ảnh trước đây, gương mặt của Mai Hồ gầy đi thấy rõ. Dưới phần bình luận, tình cũ Trấn Thành tiết lộ đang giảm cân lành mạnh và mong mọi người yên tâm. Hiện tại, Mai Hồ đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn sau 1 năm sang nước ngoài định cư cùng chồng. Người đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ khi kết hôn cùng người chồng điển trai, tài giỏi và tâm lý. Trước khi có được hạnh phúc như hiện tại, Mai Hồ cũng từng trải qua nhiều lận đận trong chuyện hôn nhân tình cảm. Trước khi đến với người chồng hiện tại, Mai Hồ từng là một bà mẹ đơn thân bị dư luận xì xào. Thậm chí, cô từng rất mệt mỏi và áp lực khi bị cho rằng "dựa hơi" Trấn Thành để nổi tiếng. Sau tất cả thị phi sóng gió, Mai Hồ chọn cách sống khép kín hơn, ít chia sẻ đời tư công khai hơn và chăm chỉ làm việc. Mai Hồ tên đầy đủ là Hồ Ngọc Mai, sinh năm 1987. Cô chính là em họ diễn viên nổi tiếng Mai Thu Huyền. Cô đã từng được đông đảo công chúng biết tới khi công khai tình yêu với MC Trấn Thành. Nhưng sau đó, cả 2 bất ngờ tuyên bố chia tay với lý do không hợp nhau. Bà mẹ trẻ từng tham gia vào một số dự án phim, quay MV cùng với Dương Triệu Vũ, và cũng dính tin đồn tình cảm với nam ca sĩ này. Cô cũng không phải mẫu phụ nữ thích tiệc tùng, khoe khoang, cuộc sống chỉ xoay quanh công việc và chăm sóc con nhỏ. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Trấn Thành - Hari Won xuất hiện trên sách Hàn Quốc - Nguồn: VTC NOW