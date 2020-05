Lộ nhan sắc trước dao kéo của "bồ" chủ tịch Taobao khiến dân tình phát khiếp

Thời gian gần đây, vụ việc chủ tịch Taobao Tưởng Phàm cặp kè với "tuesday" là Trương Đại Dịch gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Ngay lập tức, nhan sắc của hot girl đình đám này được mang ra so sánh với "chính thất" Hoa Hoa. Trương Đại Dịch là một hot girl đình đám xứ Trung. Dù đã ngoài 30 tuổi nhưng cô nàng vẫn vô cùng trẻ trung, tươi tắn. Đôi mắt hai mí, nụ cười tươi rói, khuôn mặt tròn khiến vẻ đẹp của cô trông hài hòa. Nhờ danh tiếng của bản thân, hot girl Trương Đại Dịch gặt hái được những thành công nhất định trong lĩnh vực kinh doanh online. Tuy nhiên, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện những bức ảnh được cho là của Trương Đại Dịch khi chưa can thiệp thẩm mỹ. "Bồ nhí" chủ tịch Taobao trong hình không phải quá xấu xí nhưng chẳng mấy nổi bật, các nét trên khuôn mặt kém hài hòa. Bên cạnh đó, nhiều người còn chụp lại hình ảnh Trương Đại Dịch livestream bán quần áo đồng thời bày tỏ hiện tại cô nàng cũng không mấy xinh đẹp. Vẻ hot girl kia có được là nhờ các app chỉnh sửa ảnh mà thôi. "Ngay cả bây giờ tôi cũng không thấy cô ta xinh đẹp, mặt gì to bất thường vậy. Xem livestream tôi không tin vào mắt mình", "Gu thẩm mỹ của nhân loại ngày càng đi xuống hay sao mà người như Trương Đại Dịch cũng là hot girl được vậy" - Dân mạng bình luận. Quả thật, trong livestream hay những bức ảnh được người khác đăng tải, hot girl đình đám xứ Trung trông kém sắc và tầm thường hơn hẳn. Sau khi vướng phải rùm beng làm "tuesday" khiến vợ chồng chủ tịch Taobao tan vỡ, Trương Đại Dịch bất ngờ đăng tải lên mạng xã hội trạng thái "Không thiếu tiền cũng không thiếu đức" khiến nhiều người bức xúc. Cũng có nhiều thông tin cho rằng Đại Dịch đã mang thai con của Tưởng Phàm và cả hai đã chung sống với nhau từ rất lâu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hot girl này vẫn không có phát ngôn chính thức cho scandal tình ái này. Ở tuổi 32, Trương Đại Dịch được xếp vào hàng triệu phú với tổng tài sản ròng gần 40 triệu USD. Đại Dịch cũng sáng lập thương hiệu nội y và mỹ phẩm riêng. Mời quý độc giả xem thêm clip: Mỹ nhân Trương Đại Dịch ngoại tình với chủ tịch Taobao là ai? - Nguồn: Youtube

