Lộ mặt đơ, “búp bê sống” Trung Quốc tự tin tuyên bố điều này

Delilah, tên thật là Địch Lệ Lạp, sinh năm 1996 và là con lai của hai dòng máu Trung - Nga, chính là một cô nàng đang được biết đến với biệt danh tương tự. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Delilah là " búp bê sống", chính cô đã tự giới thiệu về bản thân mình như vậy trên một chương trình truyền hình ở Trung Quốc và khiến những người xem tại trường quay đi từ "chế giễu" đến ngỡ ngàng. Trong khi mọi người đang cho rằng Delilah đánh giá quá cao bản thân thì cô lại tỏ ra tự tin và chấp nhận đánh đổi màn tẩy trang công khai của mình trên sóng để lấy 4 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 14 tỉ đồng). Những người cười chê và cho rằng mặt mộc của Delilah gây thất vọng liền quay ngoắt thái độ sau khi thấy cô dùng tẩy trang lau từng lớp son phấn trên gương mặt. Ai cũng phải thốt lên ngạc nhiên vì vẻ ngoài đẹp tựa búp bê của Delilah. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cho mọi người nghi ngờ về vẻ đẹp tự nhiên của Delilah, họ cho rằng để sở hữu gương mặt chuẩn từng tỷ lệ này, cô nàng đã can thiệp không ít chỉnh sửa mắt, mũi, miệng... Ngay lập tức, Delilah bị "bóc trần" hình ảnh thuở còn chưa theo lối make up búp bê. Theo đó, gương mặt cô vẫn rất xinh đẹp với đường nét tự nhiên và cũng có một chút khuyết điểm nhưng không đáng kể. Nếu so sánh giữa hai gương mặt trước và sau thì không thể đưa ra kết luận rằng Delilah đã chỉnh sửa khá nhiều để có được tỷ lệ chuẩn như ngày hôm nay. Thậm chí, một số người còn chỉ ra Delilah gặp biến chứng hậu phẫu thuật trong các đoạn video cô tham gia ăn uống cùng bạn bè. Cụ thể, trong video quay góc nghiêng "thần thánh", người ta đã vô tình nhìn thấy ánh mắt vô hồn và gương mặt "đơ toàn tập" của Delilah, quả thực nhìn rất giống những nét vẽ trong phim hoạt hình. Một video khác cũng ghi lại cảnh Delilah được bạn gắp thức ăn cho liên tục nhưng cô nàng chỉ toàn tránh né. Nhiều người cho rằng miếng thịt quá to nên cô nàng mới không thể mở được miệng, sợ sẽ ảnh hưởng đến gương mặt "chúm chím" của mình. Hành động khó hiểu của Delilah cũng nhiều lần lọt vào ống kính "người hâm mộ" khi cô liên tục ngồi bất động trong một buổi tiệc, không cười, không nói, chỉ lấy tay kéo 2 khóe mắt và "sượng trân" nhìn mọi người ăn uống.

