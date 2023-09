Lộ khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu có hành động dịu dàng với bạn gái

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip do team qua đường ghi lại cảnh Đoàn Văn Hậu nắm tay bạn gái Doãn Hải My, cùng sánh bước bên nhau. Không ít bình luận khen bạn gái Đoàn Văn Hậu xinh, ấn tượng với phong cách kín đáo và vẫn xinh và sang của cô nàng. Nhan sắc của Doãn Hải My lần nào cũng nhận về nhiều lời khen: "Người đẹp mặc gì cũng đẹp", "gu bạn này đơn giản mà vẫn toát nên vẻ sang, nhẹ nhàng thật sự!",... Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi trai tài – gái sắc đồng hành cùng nhau trong nhiều chặng đường ý nghĩa. Văn Hậu thường xuyên được khen là biết quan tâm và chăm sóc bạn gái, cũng thuộc tuýp đàn ông chung thủy, thương ai là thương rất lâu. Còn Doãn Hải My, cô nàng sinh năm 2001 thì ghi điểm bởi nhan sắc ngọt ngào, ứng xử tinh tế và có thành tích học tập tốt. Hẹn hò được 3 năm, nhưng cả hai mới chính thức công khai chuyện tình cảm khoảng 1 năm nay. Thời gian gần đây, cả hai thoải mái công khai nhiều khoảnh khắc tình cảm bên nhau. Trước đó, họ khá kín tiếng dù cộng đồng mạng liên tục phát hiện sự liên kết trong mối quan hệ của đôi trẻ. Ảnh: FBNV

