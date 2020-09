Lộ diện thanh niên "làm trùm" nhóm "biết thế không lấy vợ" gây sốt MXH

Gần đây, diễn đàn "Biết thế không lấy vợ" đã thu hút khá nhiều cánh đàn ông tham gia. Group lập ra chưa được bao lâu nhưng có đến 120 nghìn thành viên và lượng bài viết hàng ngày nhiều vô kể Diễn đàn "Biết thế không lấy vợ" là nơi để các ông chồng trải lòng, cùng nhau "nói xấu vợ" và cũng không hề hạn chế phụ nữ tham gia. Bởi đó là cơ hội để 2 bên hiểu nhau hơn, còn những đối tượng khác mở mang tầm mắt và có những phút giây giải trí đầy thực tế. Theo tìm hiểu, chủ nhân của diễn đàn "Biết thế không lấy vợ" có tên Nguyễn Ngọc Quang, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Chủ của diễn đàn "Biết thế không lấy vợ" tiết lộ thêm anh và bạn gái yêu nhau được hơn 1 năm. Cả 2 đã có ý định kết hôn nhưng năm nay bị hoãn mấy lần vì dịch. Họ quyết thử thách bản thân cũng như tình yêu của mình xem cả 2 có thể tiến tới hôn nhân hay không. "Đi tiên phong" trong việc xui đàn ông đừng lấy vợ nhưng Quang cho biết đó chỉ là 1 góc nhìn hài hước. Bởi những câu chuyện của anh mang đậm tính giải trí chứ không hằn học hay lên án phụ nữ. Nói về hoàn cảnh cho ra đời diễn đàn đang khiến CĐM điên đảo, Ngọc Quang chia sẻ: "Thật ra group này mình lập khi bản thân đã quá mệt mỏi với những việc nhà. Mình từng nghĩ rằng tại sao đàn ông lại phải làm việc nhà khi họ đã phải vất vả kiếm tiền, trang trải cuộc sống gia đình. Nhưng khi mình thành lập nhóm này, mình đã nhận ra rằng thực tế đàn ông thời buổi này khá mệt... Họ vừa phải kiếm tiền, vừa phải làm việc nhà, vừa phải làm thế nào cho vừa lòng với người phụ nữ họ yêu. Nhưng kì lạ là họ vẫn hạnh phúc với điều đó. Thật đáng để đồng cảm với số phận của những người đàn ông như vậy". Ngọc Quang chia sẻ thêm. Nói về lấy vợ, Ngọc Quang quan niệm hôn nhân không giống đeo gông vào cổ. Thực chất, anh chàng này có cái nhìn tích cực về điều trên và đó là một quá trình để phục vụ để cho một cuộc sống bên nhau bền vững. Đa phần các clip trên diễn đàn "Biết thế không lấy vợ" do Ngọc Quang quản lý đều xoay quanh nội dung bị vợ bắt làm việc nhà, bị vợ chèn ép rồi ngoan ngoãn thực hiện. Nói về những nội dung có trên diễn đàn của mình, Ngọc Quang nói: "Thời buổi bây giờ là vậy, phụ nữ họ cần được chiều chuộng nhiều hơn. Họ cũng vất vả kiếm tiền, cũng vất vả suy nghĩ cho cuộc sống gia đình nên việc họ được đàn ông giúp đỡ trong việc nhà, thông cảm trong cuộc sống là điều hợp lý. Chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau vậy nhưng chúng tôi không hề nói xấu vợ. Nếu nhìn theo cách tích cực thì chúng tôi đang khoe gia đình hạnh phúc, những pha hài hước và IQ 'vô cực' của các bà vợ đấy chứ". Cuối cùng, Quang vẫn khẳng định: "Đàn ông nên và cần phải lấy vợ, song hãy chọn thời điểm chín muồi để cả 2 bước vào hôn nhân 1 cách hoàn thiện nhất. Lý do để lấy vợ là sẽ cho đàn ông một người để san sẻ, chia sớt những ngọt bùi và mệt mỏi trong cuộc sống. Và vợ cũng sẽ là người giúp đàn ông chăm sóc chính bản thân họ tốt hơn." Không ai là hoàn hảo cả, mỗi người cố gắng 1 chút thì vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa. Vẫn biết phụ nữ nên thấu hiểu, chia sẻ với người đàn ông nhưng không có nghĩa đó là sự đòi hỏi. Ngược lại đàn ông cũng biết ơn và đáp lại những sự hi sinh của phụ nữ. Mời quý độc giả xem video: 50 triệu đồng có đủ để cưới vợ? - Nguồn: VTC

