Lộ diện gái xinh được chồng chuyển khoản nóng 1 tỷ để "hạ sốt"

Mới đây, dân mạng được dịp xôn xao trước màn động viên bà xã ốm bằng loạt tin nhắn chuyển khoản với tổng con số lên đến 1.000.000.000 đồng (1 tỷ đồng). Ngay sau khi dòng story gây choáng trên lên sóng, nữ chính may mắn tưởng ai hóa ra là gương mặt khá quen thuộc với những ai vốn vẫn follow bản đồ rich kid Việt - Claret Giang Lê (tên thật Lê Châu Giang), nàng tiểu thư đình đám khắp đất Hà thành Còn nhân vật có màn "hạ sốt" khẩn cấp cho nữ rich kid Claret Giang Lê không ai khác chính là chồng cô - Thái Bá Nam, hot boy Hà thành xuất thân trong gia đình tài phiệt.Claret Giang Lê chia sẻ bị ốm, không cầu kỳ, rườm rà, chồng cô nàng đơn giản là chuyển khoản gần như cùng lúc vào tài khoản vợ lần lượt các số tiền 450 triệu - 450 triệu và 100 triệu với nội dung chuyển khoản là lời chúc ngọt ngào, ví dụ như: "Chúc vợ yêu mau khỏe", "Chúc vợ luôn vui vẻ" hay "I love you 3000". Bản thân Claret Giang Lê cũng không nhịn được mà cảm thán: "Chồng tiêm cho liều an thần hiệu quả thật sự. Ốm xíu mà ông xã em number 1 quá". Claret Giang Lê và Thái Bá Nam "về chung một nhà" sau đám cưới bạc tỷ với toàn Rolls-Royce diễn ra tại Hà Nội hồi tháng 10/2019. 1 năm sau đó, vợ chồng nữ rich kid Hà thành đón con trai đầu lòng và chính thức lên chức phụ huynh. Trên trang cá nhân, vợ chồng Claret Giang Lê thường xuyên khiến dân mạng phải ghen tỵ nổ mắt với những hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc. Claret Giang Lê được biết đến là rich kid thế hệ mới, có bố mẹ đều hoạt động trong ngành bất động sản. 9X từng du học Anh, chuyên ngành thiết kế thời trang. Claret Giang Lê được biết đến qua trào lưu "Ngã sấp mặt phiên bản giàu sụ". Bức ảnh của gái xinh 9X đăng trên fanpage Hội con nhà giàu Việt được nhiều người chú ý vì độ chịu chơi và sang chảnh. Claret Giang Lê thường xuất hiện bên xe sang và trang phục đắt đỏ. Xinh đẹp lại biết kinh doanh, Claret Giang Lê còn rất biết tận hưởng cuộc sống sang chảnh. Cô chủ yếu là check-in tại những địa điểm du lịch nổi tiếng, hiếm khi khoe thân và mặc táo bạo như nhiều hot girl mạng khác. Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: YAN News

Mới đây, dân mạng được dịp xôn xao trước màn động viên bà xã ốm bằng loạt tin nhắn chuyển khoản với tổng con số lên đến 1.000.000.000 đồng (1 tỷ đồng). Ngay sau khi dòng story gây choáng trên lên sóng, nữ chính may mắn tưởng ai hóa ra là gương mặt khá quen thuộc với những ai vốn vẫn follow bản đồ rich kid Việt - Claret Giang Lê (tên thật Lê Châu Giang), nàng tiểu thư đình đám khắp đất Hà thành Còn nhân vật có màn "hạ sốt" khẩn cấp cho nữ rich kid Claret Giang Lê không ai khác chính là chồng cô - Thái Bá Nam, hot boy Hà thành xuất thân trong gia đình tài phiệt. Claret Giang Lê chia sẻ bị ốm, không cầu kỳ, rườm rà, chồng cô nàng đơn giản là chuyển khoản gần như cùng lúc vào tài khoản vợ lần lượt các số tiền 450 triệu - 450 triệu và 100 triệu với nội dung chuyển khoản là lời chúc ngọt ngào, ví dụ như: "Chúc vợ yêu mau khỏe", "Chúc vợ luôn vui vẻ" hay "I love you 3000". Bản thân Claret Giang Lê cũng không nhịn được mà cảm thán: "Chồng tiêm cho liều an thần hiệu quả thật sự. Ốm xíu mà ông xã em number 1 quá". Claret Giang Lê và Thái Bá Nam "về chung một nhà" sau đám cưới bạc tỷ với toàn Rolls-Royce diễn ra tại Hà Nội hồi tháng 10/2019. 1 năm sau đó, vợ chồng nữ rich kid Hà thành đón con trai đầu lòng và chính thức lên chức phụ huynh. Trên trang cá nhân, vợ chồng Claret Giang Lê thường xuyên khiến dân mạng phải ghen tỵ nổ mắt với những hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc. Claret Giang Lê được biết đến là rich kid thế hệ mới, có bố mẹ đều hoạt động trong ngành bất động sản. 9X từng du học Anh, chuyên ngành thiết kế thời trang. Claret Giang Lê được biết đến qua trào lưu "Ngã sấp mặt phiên bản giàu sụ". Bức ảnh của gái xinh 9X đăng trên fanpage Hội con nhà giàu Việt được nhiều người chú ý vì độ chịu chơi và sang chảnh. Claret Giang Lê thường xuất hiện bên xe sang và trang phục đắt đỏ. Xinh đẹp lại biết kinh doanh, Claret Giang Lê còn rất biết tận hưởng cuộc sống sang chảnh. Cô chủ yếu là check-in tại những địa điểm du lịch nổi tiếng, hiếm khi khoe thân và mặc táo bạo như nhiều hot girl mạng khác. Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: YAN News