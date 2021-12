Lộ diện "bà mối" nổi tiếng mát tay của làng game Việt Nam

MC Minh Anh là cái tên nổi tiếng của làng game Việt. Nhờ chất giọng truyền cảm, ngoại hình xinh đẹp và đặc biệt là vốn kiến thức phong phú về nhiều tựa game, cô nàng luôn được khán giả yêu mến. Bên cạnh đó, nữ MC Minh Anh cũng đang làm streamer Free Fire, thu hút hàng nghìn lượt xem mỗi khi lên sóng. Tuy nhiên, Minh Anh mới có thêm nghề tay trái "bà mối". Cụ thể, nữ MC đã thể hiện tài lẻ mai mối ngay trên sóng stream cho 2 bạn trẻ Huy và Quỳnh có cơ hội làm quen với nhau. Nhưng ngay sau đó, chính nữ MC và người xem phải "ngã ngửa" khi đôi trẻ đã trở thành người yêu, họ đã quen nhau trên livestream của Minh Anh. Minh Anh cũng chia sẻ thêm cô nàng có nghề tay trái "mai đâu trúng đó" rất mát tay cả trên livestream lẫn ngoài đời. Cộng đồng người hâm mộ lần lượt nhờ "bà mai" se duyên cho mình để có một mùa đông không lạnh. Được biết, Nguyễn Minh Anh sinh năm 1998, đến từ Hà Nội, từng là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngay từ khi còn là cô sinh viên năm nhất, nữ MC đã được rất nhiều người biết đến nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và giọng hát cực "đỉnh". Minh Anh từng xuất sắc giành quán quân cuộc thi The Next MC 2018 do Cung Thanh niên Hà Nội phối hợp với Hội MC trẻ thành phố tổ chức. Minh Anh là một cô gái thân thiện, thông minh nên khi ở cạnh cô mọi người đều thấy tràn đầy năng lượng. Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

