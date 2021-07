Lộ danh tính gái xinh lên sóng chung kết Euro 2020

Trước trận đấu chung kết Euro 2020 giữa đội tuyển Anh và Italia, hình ảnh của cô gái xinh đẹp bình luận bóng đá trên truyền hình gây chú ý, được chia sẻ trên mạng xã hội. Sau khi lan truyền trên MXH, danh tính cô gái xinh đẹp này cũng được tìm ra. Được biết, cô gái có tên Hải Âu, sinh năm 1997 và đến từ Nghệ An. Hot girl 9x hiện là một MC và diễn viên tự do. Trong Euro 2020, cô may mắn được VTV lựa chọn đồng hành cùng các trận đấu. Được biết, Hải Âu hiện tại đang là một MC chuyên dẫn mảng tin chính sự thế giới và là diễn viên, mẫu ảnh tự do. Ở ngoài đời, gái xinh xứ Nghệ sở hữu thân hình chuẩn mực cùng chiều cao 1m65, vòng eo con kiến, khuôn mặt rất xinh đẹp, đặc biệt là chất giọng vô cùng trong trẻo, ngọt ngào. Nhìn vào vẻ bề ngoài xinh đẹp, dịu dàng khó ai có thể ngờ rằng Hải Âu lại có niềm đam mê với bóng đá và mô tô phân khối lớn. Cô gái 24 tuổi này là fan của CLB Sông Lam Nghệ An và từ bé đến lớn theo dõi rất sát đội bóng quê hương thi đấu. Nhờ vào thân hình cao ráo, số đo ba vòng chuẩn 86 - 60 - 96 mà hiện tại Hải Âu đã sở hữu hơn 11 ngàn theo dõi. Hot girl xứ Nghệ nổi bần bật trong mọi khoảnh khắc nhờ thân hình gợi cảm, quyến rũ. Hải Âu còn được nhiều người biết đến với vai trò là người dẫn chương trình. Hiện tại, cô đã làm công việc MC, mẫu ảnh được 4 năm. Hải Âu có thói quen đọc sách về Phật pháp như là một cách để trau dồi quan điểm sống và phong cách sống. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: YAN News

