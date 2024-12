Linh Ngọc Đàm đăng ảnh đen trắng, ẩn ý chưa ổn sau chia tay?

Mới đây trên trang cá nhân, Linh Ngọc Đàm vừa đăng tải loạt ảnh hóa thân thành thiên thần. Kèm theo bộ ảnh, cô nàng bày tỏ: "An angel fell, betrayed by the light she trusted". (Tạm dịch: Một thiên thần đã ngã xuống, bị phản bội bởi ánh sáng mà cô ấy từng tin tưởng). Bộ ảnh đen trắng cùng dòng trạng thái khá "suy" khiến nhiều người cho rằng có vẻ như cô nàng vẫn chưa thực sự lấy lại cân bằng về cảm xúc cũng như cuộc sống sau khi tuyên bố chia tay bạn trai ngoại quốc. Tuy nhiên cũng có ý kiến bày tỏ: "Đừng nhạy cảm quá, chị ấy chỉ thực hiện một bộ ảnh mang tính nghệ thuật thôi", "bộ ảnh này rất đẹp mà, đừng lôi chuyện tình cảm vào đây". Những ngày qua, nhiều fan vô cùng tiếc nuối khi chuyện tình 2 năm của Linh Ngọc Đàm và bạn trai ngoại quốc là Max Shu đã chính thức kết thúc. Bởi mở đầu như ngôn tình, cho đến khi kết thúc, cả hai thừa nhận vẫn còn tình cảm với nhau nhưng vì: "Tình yêu và ước mơ không thể đi chung đường, càng trưởng thành mình càng ý thức được điều đó". Sau đó, Max Shu cũng xác nhận cả hai chia tay và duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp bằng tiếng Anh. Linh Ngọc Đàm công khai mối quan hệ với Max Shu vào tháng 11/2022. Theo chia sẻ từ nữ streamer, hai người quen biết nhau thông qua một nền tảng mạng xã hội, không có nhiều thông tin cụ thể về đối phương. Sau thời gian duy trì trò chuyện, tâm sự, cặp đôi quyết định gặp gỡ và phát triển mối quan hệ tình cảm tốt đẹp bắt đầu từ đó. Chuyện tình của cả hai từng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vì cả hai luôn biết cách quan tâm, tôn trọng đối phương. Trong 2 năm yêu đương, cặp đôi chia sẻ nhiều khoảnh khắc sánh đôi tình cảm. (Ảnh: IGNV)

