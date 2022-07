Lấy chồng diễn viên, bồ cũ Quang Hải đã kêu “đau đớn gục ngã“

Mới đây trên trang cá nhân, chồng cô chủ tiệm nail Huyền My - bồ cũ Quang Hải gây chú ý khi cập nhật loạt hình mới. Đăng ảnh đang cầm tay một cô gái đi chụp hình cưới, anh viết: "Một bộ ảnh cưới với cô dâu... mới, ở một vũ trụ khác". Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người tò mò về dòng trạng thái này bởi nam diễn viên và cô chủ tiệm nail mới kết hôn được vài tháng. Về phía Huyền My, khoe loạt ảnh tương tự, cô viết: "Chồng em chụp ảnh cưới với cô dâu mới mọi người ạ. Đau đớn, gục ngã". Thế nhưng nếu để ý kĩ, cô dâu trong cả 2 bức hình chính là Huyền My. Hóa ra là cặp đôi đang phát cẩu lương trá hình ấy mà. Netizen đồn đoán, bạn gái cũ Quang Hải và chồng đang đi chụp ảnh để chuẩn bị cho hôn lễ tại Sài Gòn. Trước đó, cả 2 đã có tiệc báo hỷ vui hết nấc tại một khách sạn sang trọng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thời gian qua, thông tin Huyền My - bạn gái cũ Quang Hải hẹn hò và kết hôn với nam diễn viên Anh Tú đã nhận về sự quan tâm lớn. Trên trang cá nhân, cả 2 liên tục dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, thậm chí là khóa môi đối phương vô cùng thân mật. Anh Tú là người từng đạt Quán quân chương trình Cười Xuyên Việt 2016. Bước ra từ một gameshow có tiếng, chồng của "cô chủ tiệm nail" đã nhận được nhiều lời mời đóng phim, MV, làm người mẫu ảnh,... Anh Tú từng góp mặt trong một số bộ phim như Tao Không Xa Mày, Bán Chồng,... Nam diễn viên từng được đề cử nhận ở giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2019, Mai Vàng 2019,... Tin đồn Quang Hải và Huyền My hẹn hò nổ ra sau khi nam cầu thủ chia tay mối tình 3 năm với Nhật Lê. Nghi vấn Quang Hải và Huyền My hẹn hò xuất hiện khoảng giữa tháng 12/2019 khi một đoạn tin nhắn mùi mẫn giữa nam cầu thủ với "cô chủ tiệm nail" được chia sẻ. Ngoài lộ tin nhắn tình cảm, follow trang cá nhân và like, "thả tim" không trượt phát nào dưới mỗi bài đăng, du lịch cùng nhau,... thời điểm đó Quang Hải và Huyền My còn lộ cả ảnh tình tứ.

