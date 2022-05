Lần đầu hở bạo, bạn gái Đoàn Văn Hậu khiến netizen mê mệt

Bạn gái Đoàn Văn Hậu là Doãn Hải My từng gây chú ý khi lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Chẳng những sở hữu nhan sắc xinh như nàng thơ cô nàng còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập nổi bật. Mới đây, trên trang Instagram cá nhân bạn gái cầu thủ Đoàn Văn Hậu mới đăng tải những bức ảnh đi biển với trang phục vô cùng quyến rũ. Nếu theo dõi trang cá nhân của Doãn Hải My, nhiều người sẽ nhận ra rằng top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 hiếm khi ăn vận khoe da thịt. Nhưng lần đi biển này, cô nàng đã táo bạo hơn. Cụ thể, Doãn Hải My diện chiếc váy trắng hở vai khá quyến rũ. Chưa hết, để hợp với bối cảnh đi biển, bạn gái hậu vệ đội tuyển Việt Nam còn diện bộ bikini màu đen. Nhưng thay vì mặc quần bikini như mọi người, Doãn Hải My lại chọn chiếc quần ngắn. Dù diện quần ngắn nhưng cũng không làm giảm đi sự quyến rũ của Doãn Hải My khi cô nàng khoe được đường cong vòng nào ra vòng đó của mình. Ở ngoài đời, Doãn Hải My chuộng gu thời trang nữ tính, nhẹ nhàng mà không kém phần điệu đà. Không sở hữu chiều cao quá nổi bật nhưng bạn gái cầu thủ Đoàn Văn Hậu vẫn ghi điểm trong mắt người đối diện vì luôn chọn những hot item tôn dáng. Đặc biệt, nguyên tắc "hở 1 điểm" luôn được Hải My tận dụng triệt để. Điểm nhấn của những bộ đồ mà Doãn Hải My chọn chính là chi tiết xếp nếp bắt mắt ở cúp ngực hoặc phần cánh tay váy bồng xòe. Ngoài ra gái xinh thế hệ Gen Z này còn hạn chế phụ kiện tối đa để làm nổi bật xương quai xanh gợi cảm. Cách mặc này được Doãn Hải My áp dụng ngay cả đối với những chiếc đầm tôn vòng 1 khi đi dự sự kiện. Hải My thường mặc những chiếc áo croptop kín cổ nhưng để lộ vòng 2 và mix thêm với quần ống rộng.

