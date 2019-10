Làm trứng hấp theo hướng dẫn trên mạng, cô gái “hết hồn” khi nhận thành phẩm

Những bài viết chia sẻ công thức, bí quyết nấu ăn luôn là đề tài mà các chị em quan tâm nhằm cải thiện thực đơn bữa ăn cho gia đình mình. Tuy nhiên đã không ít lần, các cô nàng học làm bánh hay nấu các món ăn theo những hướng dẫn trên mạng và nhận về cái kết bung bét được chia sẻ khiến ai cũng phải bật cười. Mới đây, lại một cô nàng hí hửng lên mạng học làm món trứng hấp cho cả nhà nhưng thành phẩm đưa ra khiến ai cũng choáng. Kèm theo đó, chủ tài khoản chia sẻ hình ảnh những quả trứng gà được đục vỏ xếp ngay ngắn trông nồi hấp và thành quả sau ít phút đun trên bếp. Lòng đỏ của các quả trứng gà sau khi chín đã tràn hết ra bên ngoài, vỏ thì bị dập vỡ chẳng ra hình thù gì khiến nhiều người "hết hồn". Bài chia sẻ về món trứng hấp được đăng tải đã gây được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Một số người cho rằng do cô nàng để lửa quá to nên thành quà nhận về mới tệ thế, số khác thì chia sẻ mình cũng từng rơi vào tình cảnh như vậy. Trước đó, dân mạng cũng từng chia sẻ rất nhiều trường hợp tương tự khi làm món trứng hấp và thu hút sự chú ý của CĐM. Theo đó, 1 cô vợ trẻ đã chuẩn bị một mâm cơm giản dị và thêm vào đó là món trứng hấp được sáng tạo thêm khiến người chồng lắc đầu ái ngại. Có lẽ, vì muốn nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cô vợ đã làm món trứng hấp trong nồi cơm điện. Nhưng do đã đánh trứng quá tay hoặc bị hấp hơi nhiều nên khi chín, toàn bộ trứng trong bát đã tràn hết ra ngoài. Bát trứng màu vàng tung tóe chẳng ra hình dạng gì khiến mâm cơm mất hết vị ngon.

