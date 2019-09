Tưởng được vợ nấu cho món kiểu Ý, anh chồng nhận cái kết đắng

Trích nguyên văn dòng tâm sự của anh chồng được vợ nấu ăn cho món lạ và nhận cái kết đắng:

" Hồi mới tìm hiểu, em có trót nghe lời mẹ dặn là Gươm cô nào đảm đang chăm chỉ, thích làm việc nhà, đam mê nấu ăn ý nhé. Em thấy cô ấy đáp ứng đủ tiêu chuẩn nên bế về làm vợ luôn. Và kể từ đó chuỗi ngày đau khổ của em bắt đầu, cô ấy đúng là thích nấu ăn thật, ham tìm hiểu những món ăn ngon, lạ, mới theo phong cách Á Âu.

Thế nhưng giữa đam mê và năng lực nó luôn có khoảng cách. Ảnh dưới là món "Thịt heo cam sả kiểu Ý" do vợ em làm. Cô ấy sợ em không biết là cam hay chanh nên để nguyên múi, nguyên vỏ luôn.

Nhiều lần em nói bóng nói gió là hay để chồng phụ vợ nấu cơm, vợ vất vả đi làm cả ngày rồi nhưng cô ấy nhất quyết cự tuyệt - Không, hãy để em chăm sóc anh. Nấu nướng là đam mê của em rồi. Người vợ tốt không thể để đàn ông xuống bếp.

Cứu em với, nói thẳng thì sợ vợ buồn, mà không nói thì bụng em nó buồn. Giờ em nằm đây mà bụng vẫn đau." Nếu như đọc những dòng tâm sự của anh chồng, không phải ai cũng tin ngay nhưng khi nhìn sang bức ảnh chụp lại món ăn vợ nấu mà anh ta đăng kèm thì quả thật ai cũng phải phát hoảng.

Trong ảnh, một bát to gồm hỗn hợp gồm thịt lợn, cam, cà chua và hành. Món ăn mà cô vợ nấu không chỉ khó coi về mặt hình thức, món ăn lạ này còn khiến người ta nghi ngờ về mặt chất lượng.

Ngay lập tức, món "thịt lợn cam sả" của chị vợ kể trên đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nickname H.P bày tỏ: "Ôi thần linh ơi, master chef cũng phải thua với món ăn này của cô nàng. Quả thực nó rất độc đáo và ăn vào thì thôi rồi".

Còn nickname M.A bình luận: "Tội cho chàng trai mà may cho các anh chàng khác không lấy trúng cô nàng".

Bên cạnh những bình luận thương hại ông chồng, dân mạng cũng cho rằng anh ta thật may mắn khi lấy được cô vợ chịu khó tìm tòi để phục vụ gia đình.

Nickname H.N bình luận: "Vợ chịu khó tìm tòi, học hỏi còn gì. Thế là giỏi hơn tôi nhiều rồi, ông nên thấy may mắn đi". Hay nickname L.A bình luận: "Màu sắc thì nói chung là cũng đẹp mắt, trình bày tuy có hơi lủng củng nhưng có khi ăn vào lại phải thải ra. Nói chung là 10 điểm cho tính sáng tạo.".

Người ta nói tình yêu của đàn ông dành cho phụ nữ đi qua cái dạ dày. Bởi thực tế cho thấy rằng biết nấu ăn, giỏi giang chuyện bếp núc chính là một cách mà nhiều chị vợ khiến cho chồng yêu chiều nhiều hơn. Nhưng điều này không hoàn toàn đúng với các chị vợ vụng về về mặt nữ công gia chánh.

