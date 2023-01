Làm tóc trai Hàn, nam thanh niên “đi đường quyền” vì khác xa

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên đi làm tóc để đón năm mới nhưng không ưng ý khiến cư dân mạng xôn xao. Ảnh: chụp màn hình Theo đoạn clip, nam thanh niên ban đầu có đưa hình mẫu tóc mình mong muốn, và yêu cầu cắt tóc giống như trong hình. Mái tóc có màu xanh, 2 mái chẻ đôi rất hợp với khuôn mặt. Ảnh: chụp màn hình Tuy nhiên, sau khi cắt xong, nam thanh niên tỏ ý không hài lòng, liên tục chửi bới vì cho rằng quán đã cắt hết phần tóc 2 bên tai của anh chàng này: “Tóc hai bên của tao đâu, tao đã bảo là không phải cắt sao chúng mày cắt hết tóc 2 bên của tao rồi”. Ảnh: chụp màn hình Vừa chửi bới, thanh niên này còn liên tục đánh nhân viên cắt tóc vì cắt tóc không giống trong ảnh mẫu. Lúc này, nhân viên cũng bực tức nói: “Giờ tóc anh nó không dài, tóc người ta dài thế kia thì bọn em làm tóc anh dài ra được à. Mặt người ta thì đẹp trai thế kia, anh nhìn lại mặt anh xem, mình có thế thì cắt thế. Ảnh: chụp màn hình Sau một hồi đôi co chửi mắng, thanh niên đã bỏ đi mà không thanh toán tiền cắt tóc. Ngay sau khi chia sẻ, đoạn clip nhận sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người cho rằng đây có lẽ chỉ là nhóm bạn cố tình diễn tình huống để câu like, câu view mà thôi. Ảnh: chụp màn hình Vào dịp gần Tết, nhu cầu làm đẹp đón Tết của giới trẻ ngày càng tăng. Ai cũng muốn làm tóc để cải thiện vẻ ngoài khi đón Tết. Có rất nhiều người được khen đẹp hơn khi đi làm tóc. Tuy nhiên, không ít người gặp tình huống dở khóc dở cười khi cắt tóc đón Tết. Thay vì mái tóc xoăn bồng bềnh thì kết quả trả về cho cô gái lại là mái tóc xoăn "bà thím", xù ngược xuôi. Cô gái tự tay cắt phăng mái tóc của mình vì nghĩ sẽ có kiểu tóc mới đón Tết. Một nam thanh niên than thở: “Năm hết Tết đến tới nơi nên đi làm quả undercut cho nó sáng sủa khuôn mặt. Sau khi gọt xong xuôi, theo đúng thủ tục anh thợ hỏi: "Có cần làm tí điểm nhấn không em", mình nhỡ mồm bảo có và đây là kết quả.” Anh chàng này cũng "dở khóc dở cười" sau khi cắt tóc. Ảnh: Tổng hợp

