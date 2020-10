Làm tiếp viên hàng không tại Hàn Quốc, dàn hot girl Việt gây bão

Tăng Ngọc Anh (sinh năm 1992, Lào Cai) là nữ tiếp viên hàng không Korean Air (Hàn Quốc). Cô nàng sở hữu ngoại hình cân đối, khuôn mặt cá tính và phong cách thời trang hiện đại. Năm 2015, sau khi tình cờ xem thông tin tuyển dụng, Ngọc Anh nộp đơn thi tuyển tiếp viên hàng không của hãng Korean Air. Làm việc tại môi trường có nhiều tiếp viên đến từ các nước khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Nga, ban đầu, Ngọc Anh gặp phải khó khăn do bất đồng ngôn ngữ. Nàng hot girl Việt không ngại tiết lộ mức lương của bản thân hiện ở mức 40 đến 50 triệu đồng/tháng. Theo nữ tiếp viên, đây là một công việc có tính chất đặc biệt, lịch trình làm việc và giờ giấc khác hoàn toàn so với các công việc bình thường. Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1988), nữ tiếp viên hàng không của Asiana Airlines, Hàn Quốc. Cô gái quê gốc Thái Nguyên được nhiều người quan tâm không chỉ bởi công việc thú vị, nhiều trải nghiệm lương cao mà còn bởi ngoại hình rất xinh đẹp, ưa nhìn. Để được nhận vào làm tiếp viên, Hải Yến đã phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn như: chọn hồ sơ, phỏng vấn, khám sức khỏe… Sau khi nhận giấy trúng tuyển, Hải Yến tiếp tục phải trải qua khóa tập huấn luyện an toàn bay kéo dài hai tháng với vô vàn khó khăn, áp lực lớn trong môi trường kỷ luật nghiêm ngặt không khác gì quân đội. Hải Yến giờ đã khá dạn dày về kinh nghiệm, được đi đến nhiều nơi, khám phá nhiều quốc gia khác nhau. Đây được xem là những niềm vui, niềm hạnh phúc song song với những khó khăn, áp lực trong công việc của một nữ tiếp viên hàng không như Hải Yến. Nguyễn Thị Thanh Thủy (Tina), tiếp viên hàng không của hãng Korean Air, Hàn Quốc cũng từng được báo chí, truyền thông quan tâm nhờ những câu chuyện nghề nghiệp thú vị. Giống như Hải Yến, Thanh Thủy cũng từng trải qua nhiều lần ứng tuyển, nhiều vòng thi tuyển chọn để được làm việc trong một hãng hàng không danh tiếng tại Hàn Quốc, được nhiều bạn bè khen ngợi và ước ao trở thành một người thành công giống như cô. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tina từng nộp hồ sơ vào nhiều hãng hàng không quốc tế. Trước nhiều sự lựa chọn, cô quyết định nộp hồ sơ và có duyên trở thành một thành viên của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc. Với cô gái trẻ này, để được đi đến nhiều miền đất mới, được trải nghiệm niềm vui ở nhiều đất nước khác nhau thì những khó khăn trên đây cũng được xem như một phần đánh đổi và nó vô cùng xứng đáng. Mời quý độc giả đón xem thêm video: 14 điều bạn chưa biết về nghề tiếp viên hàng không - Nguồn: YAN News

