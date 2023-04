Lại dính tin đồn thẩm mỹ để body nuột, Huyền Baby đáp trả gắt

Nhắc đến những mỹ nhân làm dâu hào môn khiến dân tình ngưỡng mộ không thể thiếu Huyền Baby. Dù có gia đình chồng giàu có, thế nhưng cô nàng vẫn tự lực kinh doanh riêng, thậm chí còn tự xây dựng cho mình một cơ ngơi "không phải dạng vừa". Dù đã là mẹ bỉm 2 con nhưng vóc dáng thon gọn của Huyền Baby nhiều lần khiến dân mạng "dậy sóng" tranh cãi. Tuy không có lợi thế chiều cao nhưng bù lại vòng 2 săn chắc, bé xíu giúp nàng cựu hot girl trẻ hơn chục tuổi. Chính bởi vậy, không ít lần Huyền Baby bị đồn can thiệp thẩm mỹ để tạo hình vòng 2. Với vấn đề này, nhiều người sẽ né tránh nhưng người đẹp 8X đã chọn cách phản công chính diện, nhẹ nhàng mà sâu cay. Cụ thể, Huyền Baby không trực tiếp phản pháo những bình luận cho rằng cô nàng can thiệp thẩm mỹ, chỉ phản hồi bình luận: "Cho em hỏi chị tập gì để bụng phẳng lì sau sinh vậy ạ", "Chị tập gym và pilates". Thêm vào đó, trên trang cá nhân Huyền Baby thường xuyên khoe ảnh ở phòng tập chứng tỏ cô nàng rất siêng năng tập luyện, không có chuyện can thiệp tạo hình như nhiều người đồn đoán. Ngoài ra, Huyền Baby còn cùng chồng tham gia các môn thể thao khác như cưỡi ngựa, đánh golf,... Một điều không thể phủ nhận là dù trên sân thể thao hay các sự kiện Huyền Baby đều xinh đẹp rạng ngời, đúng chuẩn mỹ nhân "lão hóa ngược". Không chỉ gây ấn tượng bởi vóc dáng thon gọn, làn da của Huyền Baby dưới ống kính camera thường cũng khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa. Trước đó, không ít lần làn da căng bóng, không tì vết dù trong điều kiện ảnh chụp thiếu sáng của Huyền Baby khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa. Quả thực, nhan sắc và vóc dáng của Huyền Baby vẫn là chủ đề được dân mạng yêu thích, có ý kiến trái chiều cho rằng cô nàng phải nhờ cậy công nghệ để níu giữ tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, cũng từ nhan sắc vượt trội, Huyền Baby không ít lần dính nghi vấn động dao kéo.

Nhắc đến những mỹ nhân làm dâu hào môn khiến dân tình ngưỡng mộ không thể thiếu Huyền Baby. Dù có gia đình chồng giàu có, thế nhưng cô nàng vẫn tự lực kinh doanh riêng, thậm chí còn tự xây dựng cho mình một cơ ngơi "không phải dạng vừa". Dù đã là mẹ bỉm 2 con nhưng vóc dáng thon gọn của Huyền Baby nhiều lần khiến dân mạng "dậy sóng" tranh cãi. Tuy không có lợi thế chiều cao nhưng bù lại vòng 2 săn chắc, bé xíu giúp nàng cựu hot girl trẻ hơn chục tuổi. Chính bởi vậy, không ít lần Huyền Baby bị đồn can thiệp thẩm mỹ để tạo hình vòng 2. Với vấn đề này, nhiều người sẽ né tránh nhưng người đẹp 8X đã chọn cách phản công chính diện, nhẹ nhàng mà sâu cay. Cụ thể, Huyền Baby không trực tiếp phản pháo những bình luận cho rằng cô nàng can thiệp thẩm mỹ, chỉ phản hồi bình luận: "Cho em hỏi chị tập gì để bụng phẳng lì sau sinh vậy ạ", "Chị tập gym và pilates". Thêm vào đó, trên trang cá nhân Huyền Baby thường xuyên khoe ảnh ở phòng tập chứng tỏ cô nàng rất siêng năng tập luyện, không có chuyện can thiệp tạo hình như nhiều người đồn đoán. Ngoài ra, Huyền Baby còn cùng chồng tham gia các môn thể thao khác như cưỡi ngựa, đánh golf,... Một điều không thể phủ nhận là dù trên sân thể thao hay các sự kiện Huyền Baby đều xinh đẹp rạng ngời, đúng chuẩn mỹ nhân "lão hóa ngược". Không chỉ gây ấn tượng bởi vóc dáng thon gọn, làn da của Huyền Baby dưới ống kính camera thường cũng khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa. Trước đó, không ít lần làn da căng bóng, không tì vết dù trong điều kiện ảnh chụp thiếu sáng của Huyền Baby khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa. Quả thực, nhan sắc và vóc dáng của Huyền Baby vẫn là chủ đề được dân mạng yêu thích, có ý kiến trái chiều cho rằng cô nàng phải nhờ cậy công nghệ để níu giữ tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, cũng từ nhan sắc vượt trội, Huyền Baby không ít lần dính nghi vấn động dao kéo.