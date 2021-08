Kỷ niệm 1 năm yêu, bạn gái Tây của Bùi Tiến Dũng gây sốt

Kể từ ngày trở thành bạn gái của thủ môn Bùi Tiến Dũng, cô nàng người mẫu Tây - Dianka Zakhidova bỗng nổi tiếng như cồn trên MXH. Mọi nhất cử nhất động của cặp đôi này đều được netizen cập nhật "không trượt phát nào". Mới đây trên trang cá nhân, bạn gái thủ môn Bùi Tiến Dũng đã đăng ảnh ngồi trên xế hộp cùng bạn trai. Kèm theo đó, cô đăng status ngắn gọn: "It’s our special day. 09/08/2021. 1 year together" (Tạm dịch: "Đây là một ngày đặc biệt của chúng tôi. 9/8/2021. 1 năm bên nhau"). Bài đăng của bạn gái Tây của Bùi Tiến Dũng lập tức nhận về sự quan tâm lớn. Rất nhiều người gửi lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi và mong chờ ngày họ chính thức về chung một nhà. Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova lộ chuyện tình cảm từ sau bữa tiệc với gia đình thủ môn xứ Thanh hồi tháng 7/2019. Nhưng thời điểm ấy, Dianka Zakhidova khẳng định cô và chàng "thủ môn quốc dân" Bùi Tiến Dũng chỉ là bạn. Dianka Zakhidova từng nói: "Tôi có quen Bùi Tiến Dũng. Anh ấy là một người đàn ông rất rất rất tốt và cũng rất thân thiện. Nhưng chúng tôi chỉ là bạn thôi". Đến tháng 8 cùng năm, Dianka Zakhidova lại bất ngờ xác nhận cô và Bùi Tiến Dũng đang hẹn hò: "Chúng tôi đang hẹn hò với nhau. Anh chàng đáng yêu đó giờ là bạn trai của tôi". Kể từ khi công khai "là của nhau", Bùi Tiến Dũng và Dianka thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc, phát "cẩu lương" trá hình trên mạng xã hội. Cuối tháng 4 vừa qua, bạn gái Tây của Bùi Tiến Dũng chính thức trở thành gà cưng của Vũ Khắc Tiệp khi cô tham gia một buổi tuyển chọn người mẫu do ông bầu này tổ chức. Việc trở thành đàn em của Ngọc Trinh khiến tên tuổi của Dianka càng được chú ý hơn. Dianka Zakhidova, đến từ Ukraine. Cô từng theo học Đại học Quốc gia Kyiv, chuyên ngành Văn hóa và Nghệ thuật. Dianka đang là một người mẫu quốc tế, làm việc tại rất nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Đức, Latvia... Hiện cô đang sinh sống, làm việc tại TP HCM. Mời độc giả xem video: Mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng khóc, không dám nhìn vào màn hình khi xem luân lưu bán kết AFC 2018 - Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp

