Kỳ công make up, cô gái khiến mẹ không nhận ra chính con gái yêu

Phải thừa nhận rằng, các bạn nữ giới có tài make up siêu đẳng bởi thời gian qua trên MXH không ít lần, các chàng trai đã kêu trời vì bị lừa bởi nhan sắc thật của hội chị em đằng sau lớp phấn son. Không chỉ có cánh mày râu, nhiều bà mẹ cũng phải thốt lên khi không nhận ra con gái sau màn trang điểm kỳ công như trường hợp của cô gái Trang Monster mới đây. Khác mới các cô gái khác kỳ công make up để đẹp lên thì Trang Monster lại làm điều ngược lại, cô bạn này trang điểm cực kì lạ để giống với thần tượng mình ngưỡng mộ là rapper Đen Vâu. Để có màn cosplay rapper Đen Vâu, Trang Monster đã vẽ nửa mặt mình bằng bút kẻ mắt sau đó ghép nửa còn lại với chàng ca sĩ mình thần tượng. Không chỉ đơn thuần là 1 trạng thái của gương mặt rapper Đen Vâu, Trang Monster còn biến tấu bằng các biểu cảm khác khiến nhiều người phải buồn cười. Hơn chục tấm ảnh giống Đen Vâu như tạc của Trang Monster được CĐM thích thú truyền tay nhau khiến chúng phủ kín các group lớn. Ai cũng phải xuýt xoa vì giống như in không ai nhận ra đây là vẽ nếu chủ nhân của nó không thú nhận. Thậm chí, đến chính Đen Vâu (nhân vật được Trang Monster cosplay) cũng phải thốt lên rằng: "Bạn này nhỏ mà tài ghê nè nhà mình, trời ơi giống dã man í!!! Không có ảnh kèm thì cứ nghĩ là photoshop cơ hjhj. Mai mốt lớn lên qua Hô-li-gút làm hóa trang nha cháu." Vào trang cá nhân của Trang Monster có thể thấy rõ, niềm đam mê nghệ thuật cosplay khi không ít những tác phẩm được cô bạn này trình bày. Lần hóa trang giống thần tượng này của Monster Trang thật sự khiến cộng đồng mạng phải bội phục tài năng của cô nàng. Những màn cosplay của Trang Monster nhận được nhiều lời khen từ CĐM. Biểu cảm thật của Đen Vâu và biểu cảm của Trang Monster gần giống nhau. Màn trang điểm của Trang Monster khiến mẹ cô bạn tưởng nhầm người lại vào nhà. Nhưng khi phát hiện ra con gái, mẹ Trang Monster đã cười phá lên.

