Biến thành “bà cô”, vợ Duy Mạnh lên tiếng bênh vực make up

Ngày 15/1, lễ ăn hỏi của Duy Mạnh và Quỳnh Anh diễn ra tại Hà Nội thu hút sự chú ý của truyền thông. Nếu như chú rể được khen ngợi là quá đẹp trai với nụ cười toả nắng thì cô dâu lại bị cộng đồng mạng cho rằng trông không khác gì "bà cô" với phong cách make up già nua, trang phục làm lố loè loẹt nhưng kém sang. Nhiều dân trong nghề chỉ ra rằng người make up đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi trang điểm cho vợ Duy Mạnh tông đỏ đất vừa già vừa nhợt nhạt. Hai bên lông mày thì vẽ mỗi bên một kiểu, màu son nhợt nhạt như người đang ốm. Thậm chí có bình luận còn cho rằng trông Quỳnh Anh còn già hơn cả chị gái Huyền Mi. Trước đó, Quỳnh Anh được khen ngợi là có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, trong sáng khi thực hiện bộ ảnh cưới. Thế mà chẳng hiểu sao đến ngày trọng đại, từ đầu tóc, trang phục đến make up lại đều thảm hoạ đến vậy. Trông cô chìm nghỉm khi đứng cạnh chú rể Duy Mạnh điển trai. Mặc dù bị trang điểm kém xinh trong ngày trọng đại nhưng Quỳnh Anh vẫn lên tiếng bênh vực cho người make up của mình. Cô cho biết ai cũng sẽ mắc sai lầm nên không nên đẩy ai đến bước đường cùng. Là vợ của một cầu thủ nổi tiếng, cô hiểu rõ sự dằn vặt khi bị nhiều người lên án. Trước đó, trong clip "đập hộp" đầu tay, ra mắt kênh Youtube, Quỳnh Anh cũng bị nhiều người "ném đá" vì lối trang điểm cầu kỳ nhưng kém xinh. Trông mặt cô nàng bóng nhẫy như bị đổ dầu và vô cùng nhợt nhạt, già nua. Nhan sắc khi trang điểm nhẹ nhàng của Quỳnh Anh rất xinh xắn, dễ thương, có thể nói cô sở hữu ngoại hình nổi bật trong dàn WAGs Việt, vậy mà không hiểu tại sao cứ trang điểm đậm là trông cô nàng chẳng khác nào "thảm hoạ make up". Nhiều người hâm mộ cho rằng, Quỳnh Anh sở hữu các đường nét nhỏ nhắn, dễ thương vì vậy chỉ phù hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng, tông hồng cam trẻ trung. Nếu cứ tiếp tục make up với các tông màu đậm thì không ổn một chút nào. Quỳnh Anh và Duy Mạnh sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 9/2 tới. Người hâm mộ hy vọng trong ngày trọng đại nhất cuộc đời, cô sẽ tìm thấy một thợ trang điểm có tâm và có tầm hơn. Xem thêm clip: Toàn cảnh lễ ăn hỏi Quỳnh Anh - Duy Mạnh - Nguồn: Youtube

