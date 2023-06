Kỳ Co - điểm vui chơi trên biển hút khách nhất Quy Nhơn

Bãi Kỳ Co thuộc địa phận xã Nhơn Lý, tỉnh Bình Định (cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 23 - 27km). Nước biển tại đây xanh ngắt như nước biển ở nhiều hòn đảo nổi tiếng trên thế giới như Bali (Indonesia), Maldives... Phía trong gần bờ nước biển có màu xanh ngọc, còn phần biển ở ngoài xa nước có màu lam sẫm. Những ngày giữa tháng 6, nhờ thời tiết đẹp, nơi đây hiện lên rạng ngời, thu hút rất đông du khách tìm đến nghỉ dưỡng, chơi các trò chơi trên biển. Trong ảnh, lướt sóng với thuyền chuối - một trò chơi cảm giác mạnh được nhiều bạn trẻ trải nghiệm. Vào thời điểm buổi sáng từ 9h30 đến 11h30 bãi tắm Kỳ Co sôi động nhất. Lần lượt từng chiếc cano lướt vòng quanh bãi tắm tạo nên những vệt sóng bắt mắt. Nếu bạn đi bằng đường bộ (mua vé qua cổng giá 170.000 đồng/người bao gồm chi phí đi xe trung chuyển), ngay khi gần xuống tới bãi, từ trên núi cao đã có thể bắt gặp cảnh tượng thú vị này. Còn nếu chọn đường tới bãi tắm này bằng cano, nhiều nhóm du khách thường mua tour trọn gói, giá khoảng 450.000 đến 600.000 đồng/người bao gồm đưa đón, lặn ngắm san hô, ăn trưa và vé qua cửa. Do đang ở tháng cao điểm du lịch, Kỳ Co đông đúc khách bất kể ngày thường hay dịp cuối tuần. Hiện giá vé thắng cảnh, giá một số dịch vụ đã cao hơn so với ngày bình thường. Trưa 23/6, mặc dù thời tiết chỉ khoảng 34-36 độ vào buổi trưa, trên bờ khá nắng rát, nhiều chị em xuống biển mang theo khăn để bảo vệ da. Tại bãi, dưới chân nền cát khá nhấp nhô, nhiều vị trí bị lõm, nếu không cẩn thận, du khách sẽ bị thụt xuống, lúc đó nước sẽ ngập ngang mặt người lớn có chiều cao từ 1,7m. Lên khỏi mặt nước, mọi du khách đều phải chạy thật nhanh vào chòi do cát nóng gây bỏng rát chân. Cát ở đoạn gần mặt nước biển lại khá mát, nhiều bạn trẻ trong lúc nghỉ ngơi có thể nghịch bằng cách đắp cát, xây thành... Để đảm bảo vệ sinh môi trường cho bãi tắm khách không được ăn uống tại đây. Vào buổi trưa, khi du khách tắm và chơi các trò chơi biển xong sẽ được cano đưa về đất liền để dùng bữa trưa.

