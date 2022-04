Kinh nghiệm du lịch Phú Quý, địa điểm cho tín đồ mê khám phá

Đảo Phú Quý là một huyện nhỏ thuộc tỉnh Bình Thuận, nằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 120 km. Hòn đảo này may mắn được thiên nhiên ưu đãi nguồn tài nguyên phong phú và cả những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Để du lịch đảo Phú Quý du khách nên đi vào mùa khô từ tháng 12 đến tháng 6. Lý do là ngoài những mặt thuận lợi về khí hậu, tiết trời trong xanh, nắng đẹp, ít mưa, lúc này biển khá êm, những bạn bị say sóng sẽ giảm được nhiều khó chịu khi đi tàu, thuyền. Để đến được đảo Phú Quý du khách cần phải di chuyển đến thành phố Phan Thiết. Từ Phan Thiết di chuyển bằng tàu cao tốc để đến được hòn đảo xinh đẹp này, sẽ mất khoảng 2,5 tiếng lênh đênh trên biển. Nhưng lưu ý không phải ngày nào, giờ nào cũng có tàu chạy. Tốt nhất hãy liên hệ để nắm lịch trình cụ thể và đặt vé trước để không bị lỡ chuyến. Là một đảo nhỏ và nằm khá xa đất liền nên hệ thống giao thông ở Phú Quý còn khá đơn điệu, không có nhiều lựa chọn đi lại như các điểm du lịch nổi tiếng khác. Tuy vậy cũng có thể khám phá vùng đất này bằng xe máy hoặc tàu, thuyền. Mặc dù diện tích đảo Phú Quý không quá rộng nhưng cũng đủ để mang đến cho bạn một chuyến trải nghiệm thú vị, mới lạ với nhiều địa điểm check - in "cháy máy", phù hợp với các tín đồ sống ảo. Một số địa điểm check - in đảo Phú Quý để bạn có được những bức hình lung linh phải kể đến Bãi Nhỏ – Gành Hang, Vịnh Triều Dương, Ngọn hải đăng Phú Quý,... Phong điện khổng lồ ở đảo Phú Quý cũng là địa điểm sống ảo lý tưởng, đặc biệt vào thời điểm bình minh và hoàng hôn. Đường dẫn lên tham quan những cánh quạt gió này thơ mộng với một bên là biển, một bên là hàng dương trải dài thẳng tắp. Dốc Phượt ở đảo Phú Quý cũng là nơi được nhiều bạn trẻ đến check - in bởi phong cảnh khá giống với Nhật Bản hay Hàn Quốc. Con đường trải dài bên bờ biển này xứng đáng là nơi "sống ảo" lý tưởng của những tín đồ mê phượt. Gành Hang là vách đá dựng đứng sát biển với những con sóng ngày đêm dập dịu tạo nên khung cảnh hết sức kỳ vĩ. Đảo Phú Quý còn hoang sơ, tự nhiên, chưa có nhiều tác động của du lịch nên những trải nghiệm ở đây cũng mang lại sự gần gũi với thiên nhiên cho du khách. Trước đây, việc di chuyển ra đảo Phú Quý khá khó khăn nên hằng ngày chỉ có một chuyến tàu ra đảo nhưng chủ yếu phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên đảo. Gần đây, đảo Phú Quý đã được đầu tư bởi nhiều chuyến tàu cao tốc nên người dân, du khách đã dễ dàng ghé thăm đảo hơn trước. Dù vậy, đảo Phú Quý vẫn giữ được nét hoang sơ, sự bình yên vốn có. Điểm đặc biệt nhất của đảo Phú Quý là các bãi biển xanh mướt, khí hậu mát mẻ vô cùng dễ chịu. Đến với đảo Phú Quý, du khách sẽ được tận hưởng làn gió mát lạnh, những con đường rợp bóng cây mát rượi, không khói bụi xe cộ như chốn đô thị tấp nập người đông. Nên đặt vé trước khi ra đảo để tránh tình trạng hết vé, nhất là vào dịp lễ, tết. Cần chuẩn bị những vật dụng cá nhân cần thiết như: mũ nón, kính mát, áo khoác, kem chống nắng để bảo vệ làn da vì trưa nắng khá chói chang. Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

Đảo Phú Quý là một huyện nhỏ thuộc tỉnh Bình Thuận, nằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 120 km. Hòn đảo này may mắn được thiên nhiên ưu đãi nguồn tài nguyên phong phú và cả những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Để du lịch đảo Phú Quý du khách nên đi vào mùa khô từ tháng 12 đến tháng 6. Lý do là ngoài những mặt thuận lợi về khí hậu, tiết trời trong xanh, nắng đẹp, ít mưa, lúc này biển khá êm, những bạn bị say sóng sẽ giảm được nhiều khó chịu khi đi tàu, thuyền. Để đến được đảo Phú Quý du khách cần phải di chuyển đến thành phố Phan Thiết. Từ Phan Thiết di chuyển bằng tàu cao tốc để đến được hòn đảo xinh đẹp này, sẽ mất khoảng 2,5 tiếng lênh đênh trên biển. Nhưng lưu ý không phải ngày nào, giờ nào cũng có tàu chạy. Tốt nhất hãy liên hệ để nắm lịch trình cụ thể và đặt vé trước để không bị lỡ chuyến. Là một đảo nhỏ và nằm khá xa đất liền nên hệ thống giao thông ở Phú Quý còn khá đơn điệu, không có nhiều lựa chọn đi lại như các điểm du lịch nổi tiếng khác. Tuy vậy cũng có thể khám phá vùng đất này bằng xe máy hoặc tàu, thuyền. Mặc dù diện tích đảo Phú Quý không quá rộng nhưng cũng đủ để mang đến cho bạn một chuyến trải nghiệm thú vị, mới lạ với nhiều địa điểm check - in "cháy máy", phù hợp với các tín đồ sống ảo. Một số địa điểm check - in đảo Phú Quý để bạn có được những bức hình lung linh phải kể đến Bãi Nhỏ – Gành Hang, Vịnh Triều Dương, Ngọn hải đăng Phú Quý,... Phong điện khổng lồ ở đảo Phú Quý cũng là địa điểm sống ảo lý tưởng, đặc biệt vào thời điểm bình minh và hoàng hôn. Đường dẫn lên tham quan những cánh quạt gió này thơ mộng với một bên là biển, một bên là hàng dương trải dài thẳng tắp. Dốc Phượt ở đảo Phú Quý cũng là nơi được nhiều bạn trẻ đến check - in bởi phong cảnh khá giống với Nhật Bản hay Hàn Quốc. Con đường trải dài bên bờ biển này xứng đáng là nơi "sống ảo" lý tưởng của những tín đồ mê phượt. Gành Hang là vách đá dựng đứng sát biển với những con sóng ngày đêm dập dịu tạo nên khung cảnh hết sức kỳ vĩ. Đảo Phú Quý còn hoang sơ, tự nhiên, chưa có nhiều tác động của du lịch nên những trải nghiệm ở đây cũng mang lại sự gần gũi với thiên nhiên cho du khách. Trước đây, việc di chuyển ra đảo Phú Quý khá khó khăn nên hằng ngày chỉ có một chuyến tàu ra đảo nhưng chủ yếu phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên đảo. Gần đây, đảo Phú Quý đã được đầu tư bởi nhiều chuyến tàu cao tốc nên người dân, du khách đã dễ dàng ghé thăm đảo hơn trước. Dù vậy, đảo Phú Quý vẫn giữ được nét hoang sơ, sự bình yên vốn có. Điểm đặc biệt nhất của đảo Phú Quý là các bãi biển xanh mướt, khí hậu mát mẻ vô cùng dễ chịu. Đến với đảo Phú Quý, du khách sẽ được tận hưởng làn gió mát lạnh, những con đường rợp bóng cây mát rượi, không khói bụi xe cộ như chốn đô thị tấp nập người đông. Nên đặt vé trước khi ra đảo để tránh tình trạng hết vé, nhất là vào dịp lễ, tết. Cần chuẩn bị những vật dụng cá nhân cần thiết như: mũ nón, kính mát, áo khoác, kem chống nắng để bảo vệ làn da vì trưa nắng khá chói chang. Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News