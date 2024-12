Không thể rời mắt với ảnh khoe dáng của Xoài Non bên hồ bơi

Sở hữu gần một triệu người theo dõi trên trang cá nhân, mỗi hình ảnh được Xoài Non đăng tải đều thu hút sự chú ý của netizen. Mới đây cô nàng vừa đăng tải ảnh tạo dáng bên hồ bơi, khoe nhan sắc cùng vóc dáng xinh đẹp khiến nhiều người phải xuýt xoa. Diện thiết kế không nội y, Xoài Non khoe vòng 1 lấp ló cùng phần xương xanh gợi cảm. Đặc biệt phần tóc được cô nàng còn công khai tạo kiểu tóc bằng...app khiến nhiều người không khỏi thích thú. Theo dõi Xoài Non thời gian gần đây, nhiều người nhận xét cô nàng ngày thăng hạng cả về nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Xoài Non không ngại thử sức mình theo những phong cách khác nhau, lúc thì nhẹ nhàng nữ tính, lúc thì gợi cảm, lúc lại tinh nghịch đáng yêu. Sở hữu vóc dáng thon thả, 3 vòng gợi cảm, Xoài Non cân được nhiều thể loại ăn mặc khác nhau. Cô thường xuyên khoe dáng trong những thiết kế váy ôm sát, tôn lên đường cong cực phẩm. Dù chỉ diện đồ đơn giản, không phối thêm nhiều phụ kiện cầu kỳ, tuy nhiên Xoài Non vẫn thu hút mọi ánh nhìn mỗi lần xuất hiện. Cô nàng cũng được mời làm mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng thời trang. Dịp khác, cô tự tin thả dáng trên bãi biển trong chiếc đầm xuyên thấu màu trắng, điểm xuyết phần kim tuyến nổi bật. Không bó buộc mình trong một kiểu ăn mặc, Xoài Non gần đây tung ra nhiều bộ ảnh hóa thân thành nàng công chúa xinh đẹp, lộng lẫy. (Ảnh: FBNV)

Sở hữu gần một triệu người theo dõi trên trang cá nhân, mỗi hình ảnh được Xoài Non đăng tải đều thu hút sự chú ý của netizen. Mới đây cô nàng vừa đăng tải ảnh tạo dáng bên hồ bơi, khoe nhan sắc cùng vóc dáng xinh đẹp khiến nhiều người phải xuýt xoa. Diện thiết kế không nội y, Xoài Non khoe vòng 1 lấp ló cùng phần xương xanh gợi cảm. Đặc biệt phần tóc được cô nàng còn công khai tạo kiểu tóc bằng...app khiến nhiều người không khỏi thích thú. Theo dõi Xoài Non thời gian gần đây, nhiều người nhận xét cô nàng ngày thăng hạng cả về nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Xoài Non không ngại thử sức mình theo những phong cách khác nhau, lúc thì nhẹ nhàng nữ tính, lúc thì gợi cảm, lúc lại tinh nghịch đáng yêu. Sở hữu vóc dáng thon thả, 3 vòng gợi cảm, Xoài Non cân được nhiều thể loại ăn mặc khác nhau. Cô thường xuyên khoe dáng trong những thiết kế váy ôm sát, tôn lên đường cong cực phẩm. Dù chỉ diện đồ đơn giản, không phối thêm nhiều phụ kiện cầu kỳ, tuy nhiên Xoài Non vẫn thu hút mọi ánh nhìn mỗi lần xuất hiện. Cô nàng cũng được mời làm mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng thời trang. Dịp khác, cô tự tin thả dáng trên bãi biển trong chiếc đầm xuyên thấu màu trắng, điểm xuyết phần kim tuyến nổi bật. Không bó buộc mình trong một kiểu ăn mặc, Xoài Non gần đây tung ra nhiều bộ ảnh hóa thân thành nàng công chúa xinh đẹp, lộng lẫy. (Ảnh: FBNV)