Không share link nóng, Linh Ngọc Đàm vẫn bị Facebook khóa 30 ngày

Nếu có danh hiệu "thánh nhọ làng game" thì cái tên đầu tiên lọt vào danh sách đề cử chính là Linh Ngọc Đàm. Nữ streamer 'năm lần bảy lượt' bị khóa tài khoản trên Facebook và Instagram vì vi phạm chính sách cộng đồng. Mới đây, trong một buổi livestream chơi game GTA V cùng Xemesis và các thành viên team Refund, streamer Linh Ngọc Đàm đã khiến tất cả mọi người cười ngặt nghẽo khi tiết lộ mình lại bị khóa tài khoản Facebook 30 ngày. Theo đó, khi gặp QNT tại sở cảnh sát, nữ streamer Linh Ngọc Đàm đã ngỏ lời muốn làm nữ chính trong MV của nam streamer kiêm rapper và đã nhận được sự đồng ý. Sau đó, áy náy vì đã không gửi lời chúc mừng sinh nhật đến QNT, "Đàm tổng tài" nói: "Mình đã định comment chúc mừng sinh nhật bạn nhưng mình lại bị Facebook khóa 30 ngày rồi!". Tuy nhiên, Linh Ngọc Đàm không chia sẻ cụ thể lý do mình bị khóa Facebook là gì. Dưới bài viết đó, Linh Ngọc Đàm cũng đã phải thốt lên: "Facebook bị làm sao ý!". Thậm chí, Linh Ngọc Đàm còn hài hước cho rằng, nguyên nhân là do Facebook ganh tị với sắc đẹp của cô. Những ngày qua, việc 1 số tài khoản Facebook bị khóa vì liên quan đến việc share clip nóng khiến mạng xã hội râm ran. Theo nhận định của một số dân mạng, lý do Linh Ngọc Đàm bị khóa Facebook do 1 số antifan ấn nút report trang cá nhân của cô nàng. Hiện chưa rõ lý do Linh Ngọc Đàm bị khóa Facebook là gì nhưng chắc hẳn việc "Đàm tổng" không xuất hiện sẽ khiến "bộ tộc bé tí" của cô nàng không vui. Thời gian gần đây, Linh Ngọc Đàm liên tục dính chuyện chẳng vui vì chiếc Facebook của mình. Cách đây chưa lâu, trang cá nhân của nữ streamer cũng đã bị khóa và rất mất công để mở lại. Chỉ trong ít ngày, Linh Ngọc Đàm nhận nhiều chuyện không vui vì "chiếc Facebook". Mời độc giả xem video: Quán Cà Phê Mèo , Nghìn Góc Sống Ảo Của Cô Chủ Streamer Linh Ngọc Đàm - Nguồn: YAN News

