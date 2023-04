Không nhận booking PR, "chiến thần review" Võ Hà Linh kiếm tiền từ đâu?

Nhắc đến Võ Hà Linh, cộng đồng mạng nhớ ngay đến cái tên “chiến thần review”, không ngại va chạm với bất kỳ thế lực nào trên MXH. Xoay quanh nữ Youtuber cũng là một loạt những drama từ giới làm đẹp, các sản phẩm mỹ phẩm đến cả lĩnh vực ăn uống, food review. Tuy nhiên, Võ Hà Linh lại rất được lòng netizen bởi "chiến thần review" hướng đến việc đánh giá sản phẩm chân thật, thậm chí chê nhiều hơn khen. Không những vậy trong 2 năm trở lại đây, trong các video của mình, Võ Hà Linh thường tuyên bố không nhận booking PR, quảng cáo mà do bản thân tự mua về trải nghiệm và đánh giá. Do vậy, rất đông cộng đồng mạng tin tưởng vào sự khách quan, công tâm của nữ YouTuber. Không ít người hoài nghi bởi rõ ràng hoạt động trên MXH, nếu không nhận booking PR, Võ Hà Linh làm thế nào để kiếm được tiền. Chưa kể, trong các video của mình, cô vẫn thường gắn link để mua sản phẩm. Điều này từng nhiều lần gây ra tranh cãi, hiểu nhầm về việc quảng cáo của Hà Linh. Cuối năm 2022, Võ Hà Linh từng đăng tải một video trên TikTok, nói rõ về cách thức làm việc của mình. Nữ YouTuber khẳng định từ năm 28/12/2020, cô đã dừng nhận booking quảng cáo từ các nhãn hàng. Do vậy, các sản phẩm review sẽ không phụ thuộc hay bị tác động bởi bất kỳ ai. Hà Linh cũng cho rằng từ thời điểm trên, không ai có thể đưa ra bằng chứng nào về báo giá hay email hợp đồng để chứng minh cô nhận quảng cáo từ nhãn hàng. Cụ thể, Võ Hà Linh giải thích: “Booking PR là hoạt động mà các nhãn hàng hợp tác với KOL, influencer thông qua hợp đồng dịch vụ, quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của các bên. Trước khi lên sóng sẽ phải gửi video cho nhãn hàng kiểm duyệt chặt chẽ. Nội dung video phải đi theo định hướng nhãn hàng đề ra. Nhãn hàng là đơn vị chi trả cho khoản booking này”. Hiện tại, nữ YouTuber đi theo hình thức làm Affiliate Marketing, hay còn được gọi là Tiếp thị Liên kết. Được biết, đây là hình thức quảng bá sản phẩm, dịch vụ của các sàn thương mại điện tử. Nói cách khác, Võ Hà Linh sẽ đóng vai trò trung gian, giới thiệu người mua hàng tiềm năng đến với các sàn thương mại điện tử. "Đơn vị chi trả khoản hoa hồng này chính là các sàn thương mại điện tử. Nhãn hàng không có quyền tác động, cũng như kiểm soát nội dung video. Sản phẩm trong video hầu hết chính mình là người bỏ tiền ra mua", Hà Linh cho hay. Ngoài ra, Võ Hà Linh cũng cho biết, nếu chỉ làm vì tiền, cô hoàn toàn có thể ca ngợi, tung hô sản phẩm thay vì chê kịch liệt đến mức nhận danh hiệu “thánh chê”. Võ Hà Linh đang là KOC có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam. Cùng với đó, thu nhập của cô được đánh giá ở mức “khủng” khiến nhiều người ngưỡng mộ. Từ năm 2020, "chiến thần review" đã có thể tự mua căn nhà đầu tiên, mua xế hộp và sở hữu cả tủ đồ hiệu. Đến hiện tại, nữ YouTuber đã tặng mẹ đến 2 căn nhà, tặng gia đình chiếc ô tô thứ 3 và có cuộc sống giàu có, sang chảnh.

