Không ngồi yên, nữ MC đài Nghệ An nhập cuộc khoe body chào hè

Nguyễn Thảo Vi (sinh năm 2000, quê ở Hòa Bình) từng nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook sau khi loạt ảnh cô mặc áo dài cổ yếm chụp tại Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An được đăng tải trên một fanpage lớn. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Thảo Vi gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện nội y, khoe làn da trắng mịn, vóc dáng nuột nà ở tuổi 24, gây bất ngờ. Được biết, đây là bộ ảnh mới mà nữ MC vừa thực hiến, theo phong cách "cô gái bóng rổ" - hướng tới sự năng động, khỏe khoắn và cá tính. Những khoảnh khắc này được người hâm mộ nhận xét là gợi cảm nhất từ trước đến nay của Thảo Vi. Thảo Vi hoàn thiện vẻ ngoài của mình bằng những phụ kiện như như mũ, giày thể thao và tai nghe, giúp tổng thể thêm phần bắt mắt, cá tính. Người hâm mộ khen ngợi sắc vóc Thảo Vi ngày càng thăng hạng, đường cong hình thể quyến rũ, vòng eo siêu nhỏ cùng làn da trăng mịn. Thời gian gần đây, ngoài vai trò MC ở Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Thảo Vy còn đắt show dẫn sự kiện, mẫu thời trang, các sản phẩm làm đẹp,... Thảo Vi từng nổi tiếng trên truyền thông lẫn mạng xã hội sau khi loạt ảnh cô diện áo dài cổ yếm chụp tại Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An được đăng tải trên một fanpage lớn, thu hút lượng tương tác cao. Sau khi tốt nghiệp Đại học, cô tập trung phát triển với vai trò MC ở Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Trước đó, người đẹp này từng đoạt giải Hoa khôi sinh viên Nghệ An năm 2018, góp mặt trong các cuộc thi nhan sắc như: Á khôi sinh viên Việt Nam 2018, Top 35 Hoa Hậu Việt Nam 2020,... Hiện tại, cô chưa có ý định thi tiếp cuộc thi nào vì muốn tập trung cho công việc.

Nguyễn Thảo Vi (sinh năm 2000, quê ở Hòa Bình) từng nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook sau khi loạt ảnh cô mặc áo dài cổ yếm chụp tại Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An được đăng tải trên một fanpage lớn. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Thảo Vi gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện nội y, khoe làn da trắng mịn, vóc dáng nuột nà ở tuổi 24, gây bất ngờ. Được biết, đây là bộ ảnh mới mà nữ MC vừa thực hiến, theo phong cách "cô gái bóng rổ" - hướng tới sự năng động, khỏe khoắn và cá tính. Những khoảnh khắc này được người hâm mộ nhận xét là gợi cảm nhất từ trước đến nay của Thảo Vi. Thảo Vi hoàn thiện vẻ ngoài của mình bằng những phụ kiện như như mũ, giày thể thao và tai nghe, giúp tổng thể thêm phần bắt mắt, cá tính. Người hâm mộ khen ngợi sắc vóc Thảo Vi ngày càng thăng hạng, đường cong hình thể quyến rũ, vòng eo siêu nhỏ cùng làn da trăng mịn. Thời gian gần đây, ngoài vai trò MC ở Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Thảo Vy còn đắt show dẫn sự kiện, mẫu thời trang, các sản phẩm làm đẹp,... Thảo Vi từng nổi tiếng trên truyền thông lẫn mạng xã hội sau khi loạt ảnh cô diện áo dài cổ yếm chụp tại Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An được đăng tải trên một fanpage lớn, thu hút lượng tương tác cao. Sau khi tốt nghiệp Đại học, cô tập trung phát triển với vai trò MC ở Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Trước đó, người đẹp này từng đoạt giải Hoa khôi sinh viên Nghệ An năm 2018, góp mặt trong các cuộc thi nhan sắc như: Á khôi sinh viên Việt Nam 2018, Top 35 Hoa Hậu Việt Nam 2020,... Hiện tại, cô chưa có ý định thi tiếp cuộc thi nào vì muốn tập trung cho công việc.