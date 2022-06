Khoe tóc mới, “nữ đại gia quận 7” làm netizen đứng hình vì lạ

Không chỉ giàu có, " nữ đại gia quận 7" Đoàn Di Băng còn được mọi người ngưỡng mộ bởi nhan sắc. Dù đã làm mẹ 3 con nhưng ai cũng công nhận Đoàn Di Băng vẫn trẻ trung, tươi tắn ở tuổi 32. Mới đây, nữ đại gia gây chú ý khi khoe ảnh lột xác với tóc mới. Sau nhiều năm trung thành với tóc dài, cô quyết định đổi gió với tóc ngắn khiến cư dân mạng phát sốt. Mái tóc ngắn của Di Băng khiến nhiều người phải ngớ người vài giây mới nhận ra cô, họ còn nhận xét bà mẹ trẻ ra 10 tuổi khi đổi sang tóc này. Tuy nhiên chiếc cằm bé tẹo, nhọn hoắt và sống mũi cao thẳng khiến gương mặt nữ đại gia trông quá đỗi khác lạ như mới "dao kéo" một loạt. Thực chất không phải Di Băng mới can thiệp thẩm mỹ gì mà do thói quen dùng app bóp mặt đến biến dạng khiến gương mặt của cô trông khác lạ. Nếu so sánh hình ảnh đăng tải trên MXH với khoảnh khắc ngoài đời của Đoàn Di Băng có thể thấy nhan sắc của cô hoàn toàn khác nhau. Ở ngoài đời, Di Băng được nhận xét sở hữu nhan sắc mặn mà, ưa nhìn tuy nhiên khuôn mặt góc cạnh, hơi to bè và chiếc cằm gãy chính là nhược điểm chí mạng của cô. Mới đầu năm nay, Đoàn Di Băng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi công khai cảnh đang cắm kim tiêm vào mặt. Được biết cô đã tiêm tinh chất thư giãn cơ để xóa nếp nhăn cấp tốc. Trước đây, Đoàn Di Băng còn thuộc team "màn hình phẳng", sau đó, cô quyết định nâng ngực sau khi sinh 2 cô công chúa. Dù không còn hoạt động nghệ thuật quá năng nổ và chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh riêng nhưng Đoàn Di Băng và chồng là Quốc Vũ vẫn thường xuyên góp mặt trong nhiều sự kiện của làng giải trí. Mỗi lần xuất hiện, cả hai vẫn trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

