Đứng cạnh G63, nhan sắc “nữ đại gia quận 7” có như ảnh mạng

Không chỉ giàu có, " nữ đại gia quận 7" Đoàn Di Băng còn được mọi người ngưỡng mộ bởi nhan sắc. Dù đã làm mẹ 3 con nhưng ai cũng công nhận Đoàn Di Băng vẫn trẻ trung, tươi tắn ở tuổi 32. Mới đây nữ đại gia đã chứng minh nhan sắc "không tuổi" của mình qua khoảnh khắc chụp lén của team qua đường. Trong ảnh Đoàn Di Băng mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản, trang điểm khá "qua loa", chân đi dép, tay xách túi Hermes, chuẩn bị bước lên ghế trước chiếc Mercedes-AMG G63 của gia đình. Ngoài ra trong từng cử chỉ và nét mặt của Đoàn Di Băng đều toát lên thần thái điềm tĩnh, sang chảnh. Mọi người không ngớt lời khen Di Băng đã nhiều tiền lại đẹp. Không ít người đã vào xin bà mẹ 3 con bí quyết trẻ đẹp. Được biết, để có được nhan sắc như "gái đôi mươi", ngoài chăm chỉ skincare Đoàn Di Băng cũng phải tích cực đi spa. Trước đó nhiều khoảnh khắc ngoài đời thực của Di Băng cũng được chồng doanh nhân tung lên MXH. Khác với những bức ảnh sang chảnh, rạng rỡ như tạp chí, Đoàn Di Băng nhìn đen hơn và kém xinh hơn khi chưa chỉnh ảnh. Nếu so sánh với ảnh mạng qua chỉnh sửa thì nhan sắc nữ đại gia quận 7 này không quá nổi bật, tuy nhiên so với tuổi tác thì hoàn toàn ngược lại. Ngoài vóc dáng cao ráo, nữ đại gia quận 7 còn sở hữu làn da căng bóng và trắng hồng, bởi vậy mỗi lần để mặt mộc Di Băng được khen tươi tắn không khác nhiều so với lúc trang điểm. Dù chụp cận, gương mặt của nữ ca sĩ ít khuyết điểm, không có các dấu hiệu tuổi tác như lỗ chân lông, nếp nhăn hay rãnh cười. Ở tuổi 32, nữ đại gia quận 7 Đoàn Di Băng có cuộc sống viên mãn cùng ông xã doanh nhân và ba con. Gia đình cô hiện sống trong biệt thự rộng 300 m2 ở quận 7, TP HCM vô cùng khang trang và hiện đại. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

Không chỉ giàu có, " nữ đại gia quận 7" Đoàn Di Băng còn được mọi người ngưỡng mộ bởi nhan sắc. Dù đã làm mẹ 3 con nhưng ai cũng công nhận Đoàn Di Băng vẫn trẻ trung, tươi tắn ở tuổi 32. Mới đây nữ đại gia đã chứng minh nhan sắc "không tuổi" của mình qua khoảnh khắc chụp lén của team qua đường. Trong ảnh Đoàn Di Băng mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản, trang điểm khá "qua loa", chân đi dép, tay xách túi Hermes, chuẩn bị bước lên ghế trước chiếc Mercedes-AMG G63 của gia đình. Ngoài ra trong từng cử chỉ và nét mặt của Đoàn Di Băng đều toát lên thần thái điềm tĩnh, sang chảnh. Mọi người không ngớt lời khen Di Băng đã nhiều tiền lại đẹp. Không ít người đã vào xin bà mẹ 3 con bí quyết trẻ đẹp. Được biết, để có được nhan sắc như "gái đôi mươi", ngoài chăm chỉ skincare Đoàn Di Băng cũng phải tích cực đi spa. Trước đó nhiều khoảnh khắc ngoài đời thực của Di Băng cũng được chồng doanh nhân tung lên MXH. Khác với những bức ảnh sang chảnh, rạng rỡ như tạp chí, Đoàn Di Băng nhìn đen hơn và kém xinh hơn khi chưa chỉnh ảnh. Nếu so sánh với ảnh mạng qua chỉnh sửa thì nhan sắc nữ đại gia quận 7 này không quá nổi bật, tuy nhiên so với tuổi tác thì hoàn toàn ngược lại. Ngoài vóc dáng cao ráo, nữ đại gia quận 7 còn sở hữu làn da căng bóng và trắng hồng, bởi vậy mỗi lần để mặt mộc Di Băng được khen tươi tắn không khác nhiều so với lúc trang điểm. Dù chụp cận, gương mặt của nữ ca sĩ ít khuyết điểm, không có các dấu hiệu tuổi tác như lỗ chân lông, nếp nhăn hay rãnh cười. Ở tuổi 32, nữ đại gia quận 7 Đoàn Di Băng có cuộc sống viên mãn cùng ông xã doanh nhân và ba con. Gia đình cô hiện sống trong biệt thự rộng 300 m2 ở quận 7, TP HCM vô cùng khang trang và hiện đại. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News